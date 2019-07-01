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Персонализация в онкологии – это снижение токсического влияния на больного

В Европе, США и Канаде уже давно никого не удивишь компаундинг-центрами

В Европе, США и Канаде уже давно никого не удивишь компаундинг-центрами. Они приготавливают индивидуальные препараты в таких категориях, как педиатрия, дерматология, эндокринология, химиотерапевтические лекарства и др. Все знают, что препарат, изготовленный под потребности конкретного пациента, не содержащий ничего лишнего, а уж тем более вредного для него, означает более эффективное лечение. Для украинцев такие центры пока в новинку – в стране недавно открыли первый компаундинг-центр "Хемотека", который применяет персонифицированный метод при производстве противоопухолевых препаратов.

"Лечение онкологических заболеваний имеет ряд особенностей. Одна из которых – строгий учет важных факторов: рост, вес пациента, его индивидуальное здоровье, вид опухоли, генетический код раковых клеток, определяющий устойчивость заболевания к одному виду химиотерапевтических препаратов и высокую чувствительность к другим и т.д. Назначая лекарственный препарат, врач должен рассчитать точную дозу лекарственного средства, объем растворителя, соотношение и т.д. Принцип персонификации позволяет учесть все особенности при приготовлении лекарства, которое будет для пациента идеальным, минимизирует побочные эффекты и не добавит проблем со здоровьем, – объяснили в "Хемотеке". – Конвейера на препараты, когда "штампуется" все одинаковое для каждого, у нас нет. Мы убеждены, что лекарства должны дозироваться индивидуально для каждого пациента. При таком подходе можно получить ожидаемый эффект от лечения".

Фото: pixabay.

В компаундинг-центре подчеркивают, что все субстанции, которые используются при изготовлении лекарственных средств для химиотерапии, произведены на современных заводах в Швейцарии, Германии, Италии, Израиле, Чехии, Эстонии и др. Они соответствуют высокому качеству, зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств Украины и прошли многоуровневую сертификацию. В том числе сертифицированы по стандартам GMP.

Точный расчет дозы веществ обеспечивает не только более эффективное влияние лекарств на организм больного, что уже видно по благодарным пациентам, которые активно побеждают рак, но и помогает пациенту экономить деньги.

"Нет переплаты за ненужные в каждом конкретном случае составляющие, а также отпадает необходимость приобретать препарат "с запасом", как в случае с покупкой препарата, ориентированного на больных раком без индивидуализации", – уточнили в "Хемотеке".

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