Первая помощь при обморожении и переохлаждении: что категорически нельзя делать

Какие первые действия необходимо проводить с пострадавшими

Как оказать первую помощь при переохлаждения Фото: stocksnap.io

Несмотря на то, что зима в Украине в этом году аномально теплая, случаются и по настоящему зимние дни с сильным порывистым и холодным ветром, со снегом и минусовой температурой. Поэтому каждому человеку важно знать, какую первую помощь нужно оказать при переохлаждении и обморожении.

Как уберечься от переохлаждения – смотрите видео:

Первая помощь при переохлаждении

Для начала вам нужно немедленно вытащить человека из холодной воды или снега, холодного помещения, а также открытого и продуваемого ветром пространства. Это поможет прекратить теплоотдачу организмом.

Далее вам необходимо определить степень переохлаждения, от чего и будут зависеть ваши дальнейшие действия.

Нужно незамедлительно согреть пострадавшего. Для этого нужно переодеть его с мокрой одежды в сухую, обязательно надеть головной убор и укутать в одеяло. Дайте пострадавшему горячий чай или воду. Если есть возможность – пусть пострадавший примет теплую ванну, пока температура тела не поднимется до 34 градусов.

Помните, что в первую очередь разогреть необходимо туловище, а затем руки и ноги.

Что нельзя делать при переохлаждении

Запрещено интенсивно отогревать пострадавшего в горячей ванной, жарком помещении или с помощью горячего душа.

Нельзя также растирать человека, иначе начнется приток холодной крови с периферии к внутренним органам и головному мозгу.

Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь, а также поить пострадавшего алкоголем.

Строго запрещено при переохлаждении растирание снегом.

Старайтесь не переохлаждаться Фото: stocksnap.io

Первая помощь при обморожении

Если вы или другой человек пострадали от обморожения, тогда необходимо срочно согреть обмороженный участок тела. С помощью отогревания вы сможете восстановить кровообращение. Для этого также подойдут массирования кожи до покраснения, пока не появиться чувствительность, а также возможность двигать пальцами.

Необходимо также пить теплые напитки – чай, бульон или молоко.

Кроме того, важно прекратить воздействие холода, переместившись в теплое помещение. И если через несколько минут кожа не приобретет здоровый вид, то нужно будет поместить обмороженную часть тела в теплую воду, после чего обработав ее спитом и наложив утепляющую повязку.

Если была поражена конечность, то ее нужно укутать теплой тканью, приподнять и зафиксировать в этом положении, чтобы обеспечить уменьшение отека.

Что нельзя делать при обморожении

Строго запрещено растирать снегом обмороженные участки тела, а также смазывать их жирными мазями и интенсивно отогревать.

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