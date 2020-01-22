Первая помощь при обморожении и переохлаждении: что категорически нельзя делать
Какие первые действия необходимо проводить с пострадавшими
Несмотря на то, что зима в Украине в этом году аномально теплая, случаются и по настоящему зимние дни с сильным порывистым и холодным ветром, со снегом и минусовой температурой. Поэтому каждому человеку важно знать, какую первую помощь нужно оказать при переохлаждении и обморожении.
Как уберечься от переохлаждения – смотрите видео:
Для начала вам нужно немедленно вытащить человека из холодной воды или снега, холодного помещения, а также открытого и продуваемого ветром пространства. Это поможет прекратить теплоотдачу организмом.
Далее вам необходимо определить степень переохлаждения, от чего и будут зависеть ваши дальнейшие действия.
Нужно незамедлительно согреть пострадавшего. Для этого нужно переодеть его с мокрой одежды в сухую, обязательно надеть головной убор и укутать в одеяло. Дайте пострадавшему горячий чай или воду. Если есть возможность – пусть пострадавший примет теплую ванну, пока температура тела не поднимется до 34 градусов.
Помните, что в первую очередь разогреть необходимо туловище, а затем руки и ноги.
- Запрещено интенсивно отогревать пострадавшего в горячей ванной, жарком помещении или с помощью горячего душа.
- Нельзя также растирать человека, иначе начнется приток холодной крови с периферии к внутренним органам и головному мозгу.
- Ни в коем случае нельзя использовать открытый огонь, а также поить пострадавшего алкоголем.
- Строго запрещено при переохлаждении растирание снегом.
Если вы или другой человек пострадали от обморожения, тогда необходимо срочно согреть обмороженный участок тела. С помощью отогревания вы сможете восстановить кровообращение. Для этого также подойдут массирования кожи до покраснения, пока не появиться чувствительность, а также возможность двигать пальцами.
Необходимо также пить теплые напитки – чай, бульон или молоко.
Кроме того, важно прекратить воздействие холода, переместившись в теплое помещение. И если через несколько минут кожа не приобретет здоровый вид, то нужно будет поместить обмороженную часть тела в теплую воду, после чего обработав ее спитом и наложив утепляющую повязку.
Если была поражена конечность, то ее нужно укутать теплой тканью, приподнять и зафиксировать в этом положении, чтобы обеспечить уменьшение отека.
Строго запрещено растирать снегом обмороженные участки тела, а также смазывать их жирными мазями и интенсивно отогревать.
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