Первая помощь при отравлении едой: что категорически нельзя делать

Первые признаки отравления могут проявиться довольно быстро

Что нельзя делать при отравлении Фото: Pexels

Отравление едой – не редкость. Этому может послужить что-угодно: неправильное хранение продуктов, истекший срок годности, испорченные продукты, неправильное сочетание между собой различных продуктов или немытые руки.

К чему может привести отравление удобрениями – смотрите видео:

Симптомы пищевых отравлений

Первые признаки отравления могут проявиться довольно быстро – через полчаса вы можете почувствовать недомогание. Но "эффект" отравления вы можете почувствовать и через 4 часа, а можете и через сутки – тут уже есть много факторов.

Главные симптомы отравления:

Понос

Тошнота

Рвота

Слабость, общее недомогание

Головокружение

Повышение температуры

Озноб

Болезненные спазмы в животе

Метеоризм

Учащение пульса

Обильное слюнотечение

Вышеперечисленные симптомы являются признаками сильной интоксикации организма, из-за чего нужно срочно обратиться за медицинской помощью.

Первая помощь при отравлении едой

Промыть желудок. Если рвоты нет, ее необходимо вызвать, используя при этом содовый раствор (1 столовая ложка соды на 1,5 – 2 л теплой кипяченной воды). Нужно его выпить и вызвать рвоту, надавив пальцами на корень языка. Это поможет вывести из организма токсичные вещества.

Примите сорбенты – препараты, которые поглощают токсины, не позволяя им всасываться в кровь. Наиболее известным сорбентом является активированный уголь.

Диета. В первый день отравления от еды стоит отказаться совсем. Далее можно есть сухари, жидкое пюре и овсянку, приготовленную на воде.

Обильное питье. Во время рвоты и диареи организм теряет очень много жидкости, поэтому ее необходимо пополнять. При отравлении нужно выпивать 2-3 л кипяченной воды в сутки.

Что нельзя делать при отравлении Фото: Pixabay

Что категорически нельзя делать при отравлении:

Не кладите грелку в область живота Запрещено ставить клизму при диарее Пить молоко или газировку При поносе пить закрепляющие препараты Профилактика отравления едой Обязательно мойте руки перед едой Смотрите на срок годности продуктов Следите за условиями хранения продуктов Соблюдайте технологию приготовления еды Не ешьте в сомнительных заведениях Не пейте воду из-под крана.

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