Первая помощь при отравлении едой: что категорически нельзя делать
Первые признаки отравления могут проявиться довольно быстро
Отравление едой – не редкость. Этому может послужить что-угодно: неправильное хранение продуктов, истекший срок годности, испорченные продукты, неправильное сочетание между собой различных продуктов или немытые руки.
К чему может привести отравление удобрениями – смотрите видео:
Первые признаки отравления могут проявиться довольно быстро – через полчаса вы можете почувствовать недомогание. Но "эффект" отравления вы можете почувствовать и через 4 часа, а можете и через сутки – тут уже есть много факторов.
Главные симптомы отравления:
- Понос
- Тошнота
- Рвота
- Слабость, общее недомогание
- Головокружение
- Повышение температуры
- Озноб
- Болезненные спазмы в животе
- Метеоризм
- Учащение пульса
- Обильное слюнотечение
Вышеперечисленные симптомы являются признаками сильной интоксикации организма, из-за чего нужно срочно обратиться за медицинской помощью.
Промыть желудок. Если рвоты нет, ее необходимо вызвать, используя при этом содовый раствор (1 столовая ложка соды на 1,5 – 2 л теплой кипяченной воды). Нужно его выпить и вызвать рвоту, надавив пальцами на корень языка. Это поможет вывести из организма токсичные вещества.
Примите сорбенты – препараты, которые поглощают токсины, не позволяя им всасываться в кровь. Наиболее известным сорбентом является активированный уголь.
Диета. В первый день отравления от еды стоит отказаться совсем. Далее можно есть сухари, жидкое пюре и овсянку, приготовленную на воде.
Обильное питье. Во время рвоты и диареи организм теряет очень много жидкости, поэтому ее необходимо пополнять. При отравлении нужно выпивать 2-3 л кипяченной воды в сутки.
- Не кладите грелку в область живота
- Запрещено ставить клизму при диарее
- Пить молоко или газировку
- При поносе пить закрепляющие препараты
- Профилактика отравления едой
- Обязательно мойте руки перед едой
- Смотрите на срок годности продуктов
- Следите за условиями хранения продуктов
- Соблюдайте технологию приготовления еды
- Не ешьте в сомнительных заведениях
- Не пейте воду из-под крана.
Тем временем мы выяснили ТОП-10 продуктов, которые разрушают кишечник.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.