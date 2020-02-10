Первая помощь при отравлении: три основных правила

Какие лекарства нельзя принимать при токсикоинфекции

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Пищевые токсикоинфекции проявляются симптомами острого гастроэнтерита. Через 1,5–3 часа после употребления еды, зараженной микробами, вдруг начинается режущая схваткообразная боль в животе, рвота. Нередко отмечается жидкий стул, понос. Появляется слабость, головокружение, бледность, похолодание конечностей, возникает чувство озноба. Температура тела может подняться до 38 °С. В тяжелых случаях снижается артериальное давление. Возможна потеря сознания.

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"При многократной рвоте и поносе возникает обезвоживание организма, – рассказывает гастроэнтеролог Ирина Казимир. – В этом состоянии жизнь пострадавшего напрямую зависит от скорости доставки его в больницу. Дальнейшее развитие болезни может грозить омертвениями тонкой кишки, заражением крови и даже смертью".

Первая помощь при отравлении

Безусловно, опасность пищевых токсикоинфекций зависит от многих факторов — "породы" микроба, вызвавшего болезнь, количества попавшего в желудок яда, индивидуальной крепости организма и т. д. Поэтому в некоторых случаях недуг удается победить своими силами. Особенно если все делать правильно!

Первый помощник в борьбе с любым отравлением — промывание желудка. Лучше всего 2–4% раствором гидрокарбоната натрия или 0,1% раствором перманганата калия, но при их отсутствии годится и чистая кипяченая питьевая вода. Дайте больному выпить около литра прохладной подготовленной жидкости и не препятствуйте рвоте — самому естественному способу экстренного освобождения от токсинов! Хорошо, если есть возможность дополнительно дать больному сорбент или активированный уголь (из расчета 1 таблетка на 10–12 кг веса). Частый стул — еще один способ удаления яда из организма. Поэтому средства, уменьшающие перистальтику кишечника, давать не следует. Прием антибиотиков (многие пытаются самостоятельно ими лечиться) тоже неэффективен: данное заболевание по своей сути, скорее — отравление, чем инфекция, хотя и лечится в инфекционной, а не в токсикологической больнице. Понос и рвота грозят обезвоживанием, а попытки утолить жажду нередко вновь и вновь вызывают рвоту. Поэтому "отпаивать" больного лучше всего специальным солевым раствором (например, регидроном, разведенным согласно инструкции), давая его подогретым до температуры тела и вначале очень понемногу, буквально по чайной ложке.

Об эффективности методов первой помощи свидетельствуют исчезновение рвоты, снижение температуры тела (если она поднималась), уменьшение болей в животе. Если же в течение двух–трех часов состояние не улучшается (и уж тем более, если оно ухудшается!), вызывайте скорую или другим способом максимально ускорьте встречу с врачом. И ни в коем случае не отказывайтесь от предлагаемой госпитализации!

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