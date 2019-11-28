Пиелонефрит: 3 неожиданных симптома
Воспаление почек – это заболевание, которое опасно игнорировать
Высокая температура (до 40 °С), озноб, обильное потоотделение, боль в поясничной области, головная боль, тошнота, рвота... Эти симптомы могут быть свидетельством тяжелого заболевания почек – пиелонефрита.
Пиелонефрит – это инфекционное воспаление почечной ткани (которая образует каркас почки), чашечек и лоханки (эти структуры собирают и выводят мочу в мочеточник).
Заболевание имеет острую и хроническую формы. Такое воспаление вызывают различные бактерии. Источником инфекции являются кариозные зубы, хронический тонзиллит, фурункулез, холецистит, воспаление мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, предстательной железы, яичников.
Причины возникновения пиелонефрита могут быть разными. Прежде всего, это нарушение оттока мочи (камни, перегибы и сужение мочеточников, опущение почки, беременность), а также снижение сопротивляемости к инфекции в результате переутомления, недостатка витаминов, переохлаждения.
Хронический пиелонефрит обычно является следствием невылеченного острого пиелонефрита, но нередко болезнь протекает без острых проявлений, в скрытой форме. Больные отмечают слабость, быструю утомляемость, иногда повышение температуры тела до 37-37,5 °С, в анализе моче обнаруживают высокий уровень содержания лейкоцитов и бактерий.
Что нужно есть в холодную погоду, чтобы не заболеть. Смотрите наш сюжет.
Заболевание может сопровождаться повышением артериального давления (так называемая гипертоническая форма). Гипертензию часто выявляют абсолютно случайно, а дальнейшее обследование показывает наличие хронического пиелонефрита.
Еще один неожиданный симптом – головная боль. Человек может длительное время жаловаться на нее, принимать обезболивающие препараты, которые не всегда помогает. А в результате оказывается, что эти боли – симптом пиелонефрита.
Также выделяют анемическое проявление болезни, основной признак которого – снижение количества эритроцитов и гемоглобина в крови. У больных, кроме общей слабости и быстрой утомляемости, может появляться одышка.
Если у вас резко повысилась температура, появились боли в поясничной области, чаще односторонние, беспокоит учащенное, болезненное мочеиспускание – значит, налицо обострение пиелонефрита. Иногда оно может проявиться лишь высокой температурой после простудного заболевания, правда, температура имеет тенденцию держаться длительное время.
Случается, что хронический пиелонефрит никак себя не проявляет. Тогда диагноз "пиелонефрит" устанавливают только после появления хронической почечной недостаточности, при которой почки не в состоянии очищать кровь от токсинов. А это приводит к отравлению организма.
Лечение однозначно должен назначить врач. Оно заключается в приеме различных лекарственных препаратов, антибиотиков. Самолечение при пиелонефрите недопустимо!
Больному нужно строго соблюдать все предписания врача и более тщательно следить за своим здоровьем. Например, при заболевании необходимо строго соблюдать постельный режим. Когда человек испытывает боль, страдает от лихорадки или слабости, постельный режим представляется ему закономерным, но при стихании или отсутствии симптоматики удержать молодого пациента в постели сложно.
Человек может испытывать частые позывы к мочеиспусканию и днем, и ночью, поэтому желательно поместить его в комнату, которая находится ближе к туалету. Проветривать комнату, безусловно, нужно, но предварительно тепло укрыв больного. Особенно укутывайте ноги, при их охлаждении заметно учащается мочеиспускание.
Пища при обострении хронического пиелонефрита должна быть высококалорийной. Исключаются спиртные напитки, острые блюда, мясные и рыбные супы, кофе, консервы. Полезны овощи и фрукты, особенно арбузы, дыни, тыква, виноград.
При анемической форме хронического пиелонефрита в рацион включают фрукты, богатые железом и кобальтом: яблоки, гранаты. Если давление не повышено и нет препятствий нормальному оттоку мочи, назначают усиленный питьевой режим для предупреждения чрезмерной концентрации мочи и промывания мочевых путей. Суточная норма – не менее 2 л. Полезны морсы, особенно клюквенный.
При гипертонической форме хронического пиелонефрита ограничивают прием соли – до 3-6 г в сутки (она задерживает жидкость в организме).
Те, кто страдает заболеваниями почек, должны знать, что бактериальная терапия может проводиться длительно – 1,5-3 месяца. Нужно четко и правильно принимать лекарства, о побочных явлениях, вызываемых препаратами (тошнота, потеря аппетита), нужно сразу сообщать лечащему врачу, который сможет изменить дозу или назначить другой препарат.
Планируя свой отпуск, необходимо помнить о риске переохлаждения и исключить большие физические нагрузки. Например, придется отказаться от похода на байдарках или турпохода в сырую погоду.
Раз в полгода пациент должен посещать стоматолога, отоларинголога и следовать рекомендациям по профилактике и лечению заболеваний носоглотки.
Диета в период ремиссии и временного исчезновения симптомов заболевания не так сурова, однако острые блюда должны бы исключены из рациона. Это закон.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.