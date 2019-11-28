Пиелонефрит: 3 неожиданных симптома

Воспаление почек – это заболевание, которое опасно игнорировать

Фото: Depositphotos

Высокая температура (до 40 °С), озноб, обильное потоотделение, боль в поясничной области, головная боль, тошнота, рвота... Эти симптомы могут быть свидетельством тяжелого заболевания почек – пиелонефрита.

Пиелонефрит – это инфекцион­ное воспаление почечной ткани (которая образу­ет каркас почки), чашечек и лохан­ки (эти структуры собирают и выво­дят мочу в мочеточник).

Заболевание имеет острую и хроническую формы. Такое воспаление вызывают различные бактерии. Источником инфекции являются кариозные зубы, хронический тонзиллит, фурункулез, холецистит, воспаление мочеиспускательного канала, мочевого пузыря, предстательной железы, яичников.

Причины пиелонефрита

Причины возникновения пиелонефрита могут быть разными. Прежде всего, это нарушение оттока мочи (камни, перегибы и су­жение мочеточников, опущение почки, беременность), а также снижение сопротивляемости к инфекции в результате переутомления, недо­статка витаминов, переохлаждения.

Хронический пиелонефрит обыч­но является следствием невылеченного острого пиелонефрита, но нередко болезнь протекает без острых проявлений, в скрытой форме. Боль­ные отмечают слабость, быструю утомляемость, иногда повышение температуры тела до 37-37,5 °С, в анализе моче обнаруживают высокий уро­вень содержания лейкоцитов и бак­терий.

Что нужно есть в холодную погоду, чтобы не заболеть. Смотрите наш сюжет.

Нехарактерные симптомы пиелонефрита

Заболевание может сопро­вождаться повышением артериаль­ного давления (так называемая ги­пертоническая форма). Гипертензию часто выявляют абсолютно случайно, а дальнейшее обследование показывает наличие хронического пиелонефрита.

Еще один неожиданный симптом – головная боль. Человек может длительное время жаловаться на нее, принимать обезболивающие препараты, которые не всегда помогает. А в результате оказывается, что эти боли – симптом пиелонефрита.

Также выделяют анемическое проявление болезни, основной приз­нак которого – снижение количест­ва эритроцитов и гемоглобина в крови. У больных, кроме общей слабости и быстрой утомляемости, может появляться одышка.

Если у вас резко повысилась температура, появились боли в по­ясничной области, чаще односто­ронние, беспокоит учащенное, болезненное мочеиспускание – значит, на­лицо обострение пие­лонефрита. Иногда оно может проявиться лишь высокой темпе­ратурой после прос­тудного заболевания, правда, температура имеет тенденцию держаться дли­тельное время.

Случается, что хронический пиелонефрит никак себя не проявляет. Тогда диагноз "пиелонеф­рит" устанавливают только после появления хронической почечной недостаточности, при которой поч­ки не в состоянии очищать кровь от токсинов. А это приводит к отравлению организма.

Лечение пиелонефрита

Лечение однозначно должен назначить врач. Оно заключается в приеме различных лекарственных препаратов, антибиотиков. Самолечение при пиелонефрите недопустимо!

Больному нужно строго соблюдать все предписания врача и более тщательно следить за своим здоровьем. Например, при заболевании необходимо строго соб­людать постельный режим. Когда человек испытывает боль, страдает от лихорадки или слабости, пос­тельный режим представляется ему закономерным, но при стихании или отсутствии симптоматики удер­жать молодого пациента в постели сложно.

Человек может испытывать час­тые позывы к мочеиспусканию и днем, и ночью, поэтому желательно поместить его в комнату, которая находится ближе к туалету. Провет­ривать комнату, безусловно, нужно, но предварительно тепло укрыв больного. Особенно укутывайте но­ги, при их охлаждении заметно уча­щается мочеиспускание.

Питание при пиелонефрите

Пища при обострении хрони­ческого пиелонефрита должна быть высококалорийной. Исключа­ются спиртные напитки, острые блюда, мясные и рыбные супы, ко­фе, консервы. Полезны овощи и фрукты, особенно арбузы, дыни, тыква, виноград.

При анемической форме хронического пиелонефри­та в рацион включают фрукты, бо­гатые железом и кобальтом: ябло­ки, гранаты. Если давление не по­вышено и нет препятствий нормальному оттоку мочи, назначают усиленный питьевой режим для предупреждения чрезмерной кон­центрации мочи и промывания мо­чевых путей. Суточная норма – не менее 2 л. Полезны морсы, осо­бенно клюквенный.

При гипертонической форме хронического пиелонефрита огра­ничивают прием соли – до 3-6 г в сутки (она задерживает жидкость в организме).

Хронический пиелонефрит

Те, кто страдает заболеваниями почек, должны знать, что бактериальная терапия может проводиться длительно – 1,5-3 месяца. Нужно четко и правильно принимать лекарства, о побочных явлениях, вызываемых препаратами (тошнота, потеря аппетита), нужно сразу сообщать лечащему врачу, который сможет изменить дозу или назначить другой препарат.

Планируя свой отпуск, необходимо помнить о риске переохлаждения и исключить большие физические нагрузки. Например, придется отказаться от похода на байдарках или турпохода в сырую погоду.

Раз в полгода пациент должен посещать стоматолога, отоларинголога и следовать рекомендациям по профилактике и лечению заболеваний носоглотки.

Диета в период ремиссии и временного исчезновения симптомов заболевания не так сурова, однако острые блюда должны бы исключены из рациона. Это закон.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.