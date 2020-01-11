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Пимафуцин: инструкция, показания, способ применения

Cредство, которое применяют при кандидозе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:46
Фото: Depositphotos

Пимафуцин – это полиеновый антибиотик, обладающий широким спектром действия. Активное вещество препарата (натамицин) активно в отношении патогенных грибков, в т. ч. и дрожжевых грибов (Candida albicans). Препарат быстро и эффективно действует при инфицировании дрожжевыми грибами влагалища (кандидоз). Суппозитории вагинальные оказывают терапевтический эффект также при наличии выделений из влагалища, воспалительного процесса и зуда, включая верхние, менее доступные отделы влагалища. Препарат быстро расплавляется во влагалище, образуя пенистую массу, которая способствует равномерному и полному распределению активной субстанции по всей его поверхности.

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Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 суппозиторий содержит натамицина 100 мг.

Вспомогательные вещества: спирт цетиловый, твердый жир, сорбитантриолеат, полисорбат, натрия гидрокарбонат, кислота адипиновая.

Выпускается по 3 суппозитория в стрипе из фольги, по 1 или 2 стрипа в картонной пачке.

Основные физико-химические свойства: Суппозитории вагинальные. Суппозитории торпедообразные от белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные и антисептические средства, применяемые в гинекологии, за исключением комбинированных препаратов, содержащих кортикостероиды. Антибиотики. Натамицин. Код АТС G01A A02.

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Показания.Вагинит, вызванный Candida albicans.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Фармакокинетика. Натамицин обладает лишь местным действием, препарат не всасывается из ЖКТ, а также через кожу, слизистые оболочки.

Применение

Применять взрослым женщинам по 1 суппозиторию в течение 3-6 дней. Суппозитории рекомендуется глубже вводить во влагалище (в положении лежа) 1 раз в сутки (на ночь). В случае необходимости проведения лечения в течение нескольких дней курс терапии следует завершить до начала менструации или начинать лечение после ее окончания.

Особенности применения

Во время менструации лечение препаратом Пимафуцин в форме вагинальных суппозиториев следует прерывать. Во время терапии препаратом нет необходимости избегать половых контактов.

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Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью, поскольку натамицин не всасывается через кожу или слизистые оболочки.

Дети. Натамицин в лекарственной форме суппозитории вагинальные не применять в детям.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Побочные эффекты. Возможны реакции гиперчувствительности, ощущение жжения и раздражения.

Взаимодействия. Неизвестны.

Пимафуцин и алкоголь. Препарат совместим с алкоголем.

Передозировка. По причине низкой абсорбции передозировка Пимафуцином крайне маловероятна.

Срок годности. 2 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Astellas Pharma Europe (Нидерланды).

Цена. Пимафуцин суппозитории №3 от 146 до 226 грн.

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