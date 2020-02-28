Пищевая аллергия: ТОП-8 самых опасных продуктов

Могут ли дети перерасти непереносимость молока

С каждым годом врачи все чаще диагностируют аллергию на тот или иной продукт. В группе риска дети, женщины, те, кто живет в экологически неблагополучном регионе и имеющие наследственную предрасположенность. На данный момент пищевой аллергией страдает около 5% всего взрослого населения планеты. Есть регионы, где аллергией страдает каждый десятый человек. Всего выделяют 8 опасных продуктов, которые способны вызвать серьезную пищевую аллергию. Подробнее о них расскажет гастроэнтеролог Ирина Казимир.

1. Лактоза. Истинная аллергия у людей возникает на коровье молоко и его производные. Но есть случаи непереносимости и козьего, и верблюжьего, и кумыса. Часто непереносимость лактозы встречается у маленьких детей. В таких случаях молоко и продукты из него стоит отменить. Но по статистике, каждый 4-й ребенок с непереносимостью лактозы, перерастает эту аллергию и в будущем может спокойно употреблять молоко. Это связано с особенностями растущего организма детей.

Молоко и яичный белок – лидеры пищевой аллергии Фото: freepik.com

Но если аллергия на молоко встречается у взрослого, то его навсегда нужно исключить из рациона. Заменить его можно растительным молоком: соевым, миндальным, овсяным, кокосовым и т.д.

Основные симптомы аллергии на молоко: зуд и покраснение кожи, разнообразные высыпания, слизетечение из носа, ринит, конъюнктивит, отеки на лице, в горле, затруднения дыхания вплоть до удушья, отек Квинке.

Бывает, что со временем, у взрослого человека возникает недостаток ферментов, которые расщепляют лактозу. Тогда возникает урчание и спазмы в животе, вздутие, диарея. В таком случае от молока тоже стоит отказаться.

2. Белок куриных яиц - второй по частоте пищевой аллерген. Это связано с тем, что на куриных фермах птичек чаще всего пичкают антибиотиками, женскими гормонами, другими разнообразными фармацевтическими препаратами. Дешевая курятина однозначно содержит упоминаемую химию, но и дорогая не застрахована от нее. При аллергии на яйца (в плане получения идентичных полезных веществ) рекомендуют заменить их рыбьим жиром, красной рыбой или перепелиными яйцами (хотя и на них бывает аллергия).

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3. Рыба. Ее протеины могут быть провокаторами тяжелой аллергии. Симптоматика ее та же, что и при молочной аллергии. Самая аллергичная рыба: щука, карп, пикша, кефаль. Заменить ее можно на фасоль, горох, чечевица, льняное масло.

4. Соя - аллерген, вызывающий кожный зуд, сыпь, отеки на лице. Множество различных продуктов содержат сою в наши дни. Поэтому внимательно читайте состав товара, нет ли там сои. С сои перекрестная аллергия может наблюдаться на бобовые, арахис, кабачки, баклажаны, патиссоны.

5. Морепродукты - креветки, мидии, устрицы, кальмары, осьминоги – аллергены для взрослых. Гиперчувствительность к ним развивается, как правило, в 40-50 лет. Заменить морепродукты в рационе для получения сходных витаминов и микроэлементов можно: кукурузой, печенью животных и птиц, даже семенем льна!

6. Лесной орех. Фундук (лещина) очень полезен, но, порой, весьма аллергичен. Коварство орешков в том, что аллергия может быть накопительной. С каждым разом их поедания аллергия все возрастает, вплоть до анафилактического шока. Поскольку пыльца фундука похожа по антигенной структуре на пыльцу ольхи и березы, на нее может параллельно возникать сезонная весенняя аллергия (поллиноз).

7. Злаки - пшеница, рожь, ячмень. При аллергии на эти продукты происходит не только отек лица, кожные зуд и сыпь, но и диарея, боли и вздутие кишечника. Диагноз должен ставить очень опытный доктор. Но лучшая дифференциальная диагностика – отмена на месяц всех продуктов, содержащих глютен. Если симптомы исчезнут, значит злаки нужно исключить. Кукурузная мука является безглютеновой, ею и рекомендуют питаться при такой пищевой аллергии.

8. Арахис. Украинцы не часто страдают аллергией на арахис. Но все же бывает. Симптоматика такая же, как на молочные продукты, плюс диарея. Перекрестная аллергия может прослеживаться с пыльцой березы, вишни, сливы, креветками, крабами, раками. Лечение простое – исключить из рациона арахис и масло. Тыквенные семечки, кстати, по количеству витаминов отлично могут заменить арахис.

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