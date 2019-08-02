Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Загар в солярии: польза и вред для здоровья

Солирий может принести красивый цвет кожи, но таит в себе несколько опасностей для здоровья

Анищенко Екатерина
Сегодня, 19:02
Вред и польза загара в солярии
Вред и польза загара в солярии
Фото: Pixabay

Солярий давно стал тем изобретением человечества, который подарил женщинам красивый загар и летом, и даже зимой. Когда-то в нашей стране был бум на солярии на каждом углу, то со временем отношение к солярию изменилось.

Смотрите видео, как получить безупречный загар:

Ведь за длительным загаром в солярии скрывается вред для здоровья. Как получить красивый загар в солярии, кому он абсолютно противопоказан — узнайте больше в нашем материале

Польза загара в солярии для здоровья

  • Солярий оказывает лечебно-эстетический эффект: загорелая кожа всегда выглядит свежей и здоровой. Также загар сглаживает мелкие прыщики, заживляет мелкие воспаления и ранки.
  • Загар в солярии борется с недостатком витамина D.
  • Ультрафиолет повышает содержание антител в крови, из-за чего усиливается иммунитет и организм лучше сопротивляется всевозможным простудам. Кроме того, загар в современных соляриях безопаснее солнечного.

Вред загара в солярии для здоровья

  • При сильном воспалении сальных желез, солярий может не только не "замаскировать" дефекты кожи, но даже усилить сыпь.

  • А при несоблюдении рекомендаций косметолога за загар приходится расплачиваться преждевременным старением кожи, которое вызывает появление на коже пигментных пятен, сосудистых звездочек, высушивание, потерю упругости и эластичности кожи.

Плюсы и минусы загара в солярии
Плюсы и минусы загара в солярии
Фото: Pixabay

  • Загар в солярии повышает риск появления меланомы — злокачественной опухоли кожи. Особенно подвержены этой опасности люди, которые: имеют очень светлый цвет кожи, светлые и рыжие волосы, перенесли сильный солнечный ожог, особенно в детстве, имеют выпуклые родимые пятна больше 1 см, многочисленные родинки.

Кому противопоказан загар в солярии

  • Противопоказан загар в солярии тем, у кого есть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, активная форма туберкулеза, бронхиальная астма, заболевания крови, повышенная функция щитовидной железы, опухоли, варикозное расширение вен, острые воспалительные процессы.

Читайте также:
Как открыть солярий (бизнес-план)

  • Не стоит посещать солярий беременным женщинам, людям с повышенной температурой, тем, кто принимает антибиотики, гормональные препараты, психотропные и мочегонные средства

Как выбрать солярий

Правильная документация. У солярия, должно быть разрешение на деятельность. Это в первую очередь санитарно-гигиеническое заключение. Поинтересуйтесь им в первую очередь, когда зайдете в солярий. Проверьте в нем дату.

Читайте также:
Солярий опасен не меньше, чем мышьяк – ученые

Форма солярия для загара. В горизонтальном солярии — загар "пристает" лежа. Хороший загар виден после 10—12 сеансов. В вертикальном или турбосолярии солнечная ванна принимается в положении стоя. Лампы в нем мощнее, чем в горизонтальном, поэтому хороший загар можно заработать быстрее — за 5—6 сеансов. Кроме того, в вертикальном солярии человек не так потеет — там сильнее обдув.

Правила загара в солярии

  1. Перед заходом в кабину солярия нужно покрыть голову хлопчатобумажной шапочкой или косынкой. Это необходимо для защиты волос от ультрафиолета. Он может подсушить их, из-за чего волосы потеряют блеск, потускнеют и станут ломкими.
  2. Также нужно защитить глаза солнцезащитными очками. Прикрытые веки — ненадежная защита от сильных ультрафиолетовых лучей.
  3. Обработайте кожу с помощью масла или специального крема для солярия.
  4. Прикройте татуировки и соски специальными наклейками, отражающими ультрафиолет. Их активно предлагают в хороших соляриях. Делать это нужно для уменьшения риска возникновения осложнений в этих чувствительных зонах.
  5. Перед заходом в кабину солярия нельзя смазывать кожу питательным кремом и лекарственными мазями. Это может привести к ожогу;
  6. Нельзя мыться с мылом перед загаром в солярии, ведь мыльная пена лишает кожу естественной жировой смазки, что увеличивает опасность ожога. В идеале следует тщательно помыться с мылом за 1,5-2 часа до процедуры или, если вы моетесь непосредственно перед ней, заменить мыло на более щадящую жидкую пену;
  7. Нельзя наносить на лицо макияж. Не стоит пользоваться духами, дезодорантами, эфирными маслами. Все это может вызвать усиление пигментации.
  8. После процедуры загара в солярии смажьте кожу лосьоном, содержащим витамины А и С. Это хорошо препятствует высыханию кожи.
  9. Солярий активизирует многие функции организма и поэтому телу нужно дать 10-15 мин дополнительного отдыха;
  10. Чтобы закрепить загар в солярии, выпейте стакан морковного сока: этому поспособствует пигмент каротин.
  11. В среднем начинать загорать нужно с 5 мин. и доводить максимум до 20. Перерыв между посещениями солярия должен составлять не меньше одного дня. По достижении желаемого оттенка кожи поддерживать его, появляясь тут 1-2 раза в неделю, но не более 50 раз в год. Обычно средний цикл составляет 8—10 последовательных сеансов с интервалом в 1 день.

Напомним, что ранее мы писали о том, что солярий спасет от морщин и аллергии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как сохранить загар до самой зимы Загар в солярии: все за и против Курьезные фото: девушка показала, что с ней сделал автозагар Морщины, сухость кожи и рак: Супрун развенчала мифы о загаре Как сохранить загар как можно дольше: советы дерматолога Средство для загара довело мужчину до 22-часовой эрекции
здоровье солярий загар правила польза полезные советы вред для здоровья
Реклама

Новости партнеров

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Картофельные лепешки на сковороде
Картофельные лепешки на сковороде
Кто сказал, что немки – некрасивые?
Кто сказал, что немки – некрасивые?
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака
В Израиле открыли новый способ выявления раннего рака

Популярные статьи

Сегодня, 17:00Fun

2 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 16:41Events

Ильин день 2019: почему нельзя купаться, запреты и обряды

Сегодня, 14:31Психология

10 качеств женщины, которую нельзя отпускать

Вчера, 16:30Fun

1 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:23Fun

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

Не узнать! Олег Винник показал себя в юности с необычной прической

Вчера, 08:54Fun

Загадочная болезнь превратила девушку в инопланетянку: фото

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 1 августа: все знаки зодиака

31 июляШоу-бизнес

Дмитрий Комаров показал брата и сестру: фото двойняшек

31 июляТехно

Microsoft придумала новый способ переустановки Windows

31 июляEvents

Новолуние 1 августа 2019: что нельзя делать

31 июляШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": список звездных участников

31 июляШоу-бизнес

Ани Лорак с новым бойфрендом подтвердили отношения: фотофакт

31 июляEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

31 июляПсихология

Гороскоп на 31 июля: все знаки зодиака

30 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром
10 карьерных страхов, которые тянут нас назад
10 карьерных страхов, которые тянут нас назад
В Израиле собак учат диагностировать рак
В Израиле собак учат диагностировать рак
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
10 оригинальных способов хранения в ванной
10 оригинальных способов хранения в ванной
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
За вредные привычки в этих 10 странах наказывают по закону
Стоит ли ставить душевую кабину: все плюсы и минусы
Стоит ли ставить душевую кабину: все плюсы и минусы
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне