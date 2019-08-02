Загар в солярии: польза и вред для здоровья

Солирий может принести красивый цвет кожи, но таит в себе несколько опасностей для здоровья

Вред и польза загара в солярии Фото: Pixabay

Солярий давно стал тем изобретением человечества, который подарил женщинам красивый загар и летом, и даже зимой. Когда-то в нашей стране был бум на солярии на каждом углу, то со временем отношение к солярию изменилось.

Смотрите видео, как получить безупречный загар:

Ведь за длительным загаром в солярии скрывается вред для здоровья. Как получить красивый загар в солярии, кому он абсолютно противопоказан — узнайте больше в нашем материале

Польза загара в солярии для здоровья

Солярий оказывает лечебно-эстетический эффект: загорелая кожа всегда выглядит свежей и здоровой. Также загар сглаживает мелкие прыщики, заживляет мелкие воспаления и ранки.

Загар в солярии борется с недостатком витамина D.

Ультрафиолет повышает содержание антител в крови, из-за чего усиливается иммунитет и организм лучше сопротивляется всевозможным простудам. Кроме того, загар в современных соляриях безопаснее солнечного.

Вред загара в солярии для здоровья

При сильном воспалении сальных желез, солярий может не только не "замаскировать" дефекты кожи, но даже усилить сыпь.

А при несоблюдении рекомендаций косметолога за загар приходится расплачиваться преждевременным старением кожи, которое вызывает появление на коже пигментных пятен, сосудистых звездочек, высушивание, потерю упругости и эластичности кожи.

Плюсы и минусы загара в солярии Фото: Pixabay

Загар в солярии повышает риск появления меланомы — злокачественной опухоли кожи. Особенно подвержены этой опасности люди, которые: имеют очень светлый цвет кожи, светлые и рыжие волосы, перенесли сильный солнечный ожог, особенно в детстве, имеют выпуклые родимые пятна больше 1 см, многочисленные родинки.

Кому противопоказан загар в солярии

Противопоказан загар в солярии тем, у кого есть серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой, активная форма туберкулеза, бронхиальная астма, заболевания крови, повышенная функция щитовидной железы, опухоли, варикозное расширение вен, острые воспалительные процессы.

Не стоит посещать солярий беременным женщинам, людям с повышенной температурой, тем, кто принимает антибиотики, гормональные препараты, психотропные и мочегонные средства

Как выбрать солярий

Правильная документация. У солярия, должно быть разрешение на деятельность. Это в первую очередь санитарно-гигиеническое заключение. Поинтересуйтесь им в первую очередь, когда зайдете в солярий. Проверьте в нем дату.

Форма солярия для загара. В горизонтальном солярии — загар "пристает" лежа. Хороший загар виден после 10—12 сеансов. В вертикальном или турбосолярии солнечная ванна принимается в положении стоя. Лампы в нем мощнее, чем в горизонтальном, поэтому хороший загар можно заработать быстрее — за 5—6 сеансов. Кроме того, в вертикальном солярии человек не так потеет — там сильнее обдув.

Правила загара в солярии

Перед заходом в кабину солярия нужно покрыть голову хлопчатобумажной шапочкой или косынкой. Это необходимо для защиты волос от ультрафиолета. Он может подсушить их, из-за чего волосы потеряют блеск, потускнеют и станут ломкими. Также нужно защитить глаза солнцезащитными очками. Прикрытые веки — ненадежная защита от сильных ультрафиолетовых лучей. Обработайте кожу с помощью масла или специального крема для солярия. Прикройте татуировки и соски специальными наклейками, отражающими ультрафиолет. Их активно предлагают в хороших соляриях. Делать это нужно для уменьшения риска возникновения осложнений в этих чувствительных зонах. Перед заходом в кабину солярия нельзя смазывать кожу питательным кремом и лекарственными мазями. Это может привести к ожогу; Нельзя мыться с мылом перед загаром в солярии, ведь мыльная пена лишает кожу естественной жировой смазки, что увеличивает опасность ожога. В идеале следует тщательно помыться с мылом за 1,5-2 часа до процедуры или, если вы моетесь непосредственно перед ней, заменить мыло на более щадящую жидкую пену; Нельзя наносить на лицо макияж. Не стоит пользоваться духами, дезодорантами, эфирными маслами. Все это может вызвать усиление пигментации. После процедуры загара в солярии смажьте кожу лосьоном, содержащим витамины А и С. Это хорошо препятствует высыханию кожи. Солярий активизирует многие функции организма и поэтому телу нужно дать 10-15 мин дополнительного отдыха; Чтобы закрепить загар в солярии, выпейте стакан морковного сока: этому поспособствует пигмент каротин. В среднем начинать загорать нужно с 5 мин. и доводить максимум до 20. Перерыв между посещениями солярия должен составлять не меньше одного дня. По достижении желаемого оттенка кожи поддерживать его, появляясь тут 1-2 раза в неделю, но не более 50 раз в год. Обычно средний цикл составляет 8—10 последовательных сеансов с интервалом в 1 день.

Напомним, что ранее мы писали о том, что солярий спасет от морщин и аллергии.

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