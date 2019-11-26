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Пневмония: симптомы, лечение, осложнения

Главные признаки воспаления легких

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10

Пневмония, наряду с некоторыми другими заболеваниями, относится к разряду самых распространенных и сложных. К тому же она еще и самая древняя известная человеку болезнь, вызывающая смерть.

Современная медицина различает несколько видов пневмоний, основные же – вирусные и бактериальные. Но в общей сложности зафиксировано более 30 видов пневмоний. Вот почему при диагностировании важно точно определить, к какому типу относится заболевание. Ведь каждый тип требует индивидуальной терапии. К примеру, лечение антибиотиками вирусной пневмонии не только не даст положительных результатов, но еще и навредит. В то время как бактериальный вид без антибиотиков не излечить.

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При пневмонии – в больницу

Наше легкое состоит из долей и сегментов. В правом легком – 3 доли, в левом – 2. В свою очередь в каждую долю входит несколько сегментов. Поэтому нужно помнить: если воспалительный процесс захватил два и более сегментов даже при односторонней пневмонии, то лечение в домашних условиях недопустимо. Нужен стационар. Пневмония опасна своими осложнениями, прежде всего отеком легких, после которого может произойти летальный исход.

В нашем сюжете вы узнаете, сколько стоит день лечения в Европе.

Правильная осанка

В организме существует целая система защиты от проникновения инфекции в легкое. Первый рубеж – фильтрация воздуха с помощью правильного носового дыхания. Причин нарушения этого барьера несколько – повреждение носовых ходов, сколиоз и даже неправильно подобранная оправа очков. Чаще всего многие люди, особенно женщины, подбирают оправу, словно модную одежду, по принципу: красиво или нет. Очки вдавливаются в переносицу, вызывают отек кончика носа и тем самым способствует возникновению воспалительного процесса.

Учитывая тот факт, что не менее половины человечества в той или иной мере пользуется очками, важно знать: в районе переносицы оправа должна обязательно иметь специальные плоские прокладки, которые оберегают наши сосуды от передавливания.

Защита легкого ослабевает, если человек долго находится в согбенном состоянии, не следит за своей осанкой, если у него искривление позвоночника. Ведь от долгого сидения за компьютером, письменным столом, особенно если рабочее место оборудовано с нарушением правил, какая-то часть легкого не расправляется, а значит в другую часть попадает более интенсивный поток воздуха, который несет с собой избыточное количество микробов. В таком случае легкие не в состоянии справиться с массированным наступлением болезнетворных частиц, не успевают очищаться и как результат – пневмония.

Последствия гриппа

И все же чаще всего пневмонии посещают нас, как вторичное заболевание, вследствие переохлаждения, простуды, ОРЗ, гриппа. Особенно подвержены этому люди незакаленные. Здесь советы просты, и в то же время, сложны. Тем, кто подвержен простудам, надо обязательно закаляться, регулярно чистить зубы, держать в порядке носоглотку.

Основные симптомы пневмонии

Существуют особые признаки, которые свидетельствуют о том, что началось воспаление легких. Прежде всего, это более выраженный интоксикационный синдром: слабость, доходящая до бессилия, потливость, потеря аппетита, сильная бледность, озноб, температура 39 С, интоксикационные проявления в области сердца (сильные боли) и даже менингиальные признаки.

Все это происходит на фоне усиливающегося кашля, тяжести в грудной клетке, выделяемых мокрот. Кстати, именно по цвету мокрот (зеленые или желтые) иногда определяют тип пневмонии. Если процесс не удается остановить, со временем появляется ощущение одышки, нехватки воздуха. Это значит, что пораженная часть легкого перестала выполнять свою прямую функцию – насыщать кровь кислородом. Тут уже требуется специализированное отделение, так, как только там можно сделать специальные исследования, например, рентген, которые позволят определить причину воспаления, его вид и механизм поражения защиты легкого.

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Лечение воспаления легких

Только подготовленные специалисты могут квалифицированно провести, к примеру, такую сложную диагностическую процедуру, как эндоскопия легкого. При этом очень важно подобрать лекарственные препараты, эффективные именно против выявленных бактерий, а также с минимальным побочным действием. Если учтены все вышеперечисленные условия, к пятому дню интенсивной терапии можно и должно ликвидировать тяжелые проявления болезни. В идеале к 14 дню больной уже должен выздороветь. Если у него, конечно, нет других хронических заболеваний.

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