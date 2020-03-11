Почему болит живот: шесть основных причин

В каких случаях нужно срочно вызвать врача

При болях в животе, как правило, все списывается на неправильное питание. Да, действительно, переедание или чересчур жирная пища часто становятся виновниками спазмов в желудке. Но, если послеобеденное время давно прошло, а боли, рези, спазмы не проходят, то это веский повод обратиться к врачу.

"Локализация боли может быть разной, – говорит гастроэнтеролог Ирина Казимир. – И в середине живота, и под правым подреберьем, и в районе пупка. Все это говорит о разных заболеваниях, причем не всегда они связаны с желудочно-кишечным трактом".

Боль по центру живота может говорить о переедании Фото: Depositphotos

1. Боль в правом подреберье. Если после еды у вас резко заболело справа живота, то это, скорее всего, бушует желчный пузырь. При обострении дискинезии желчевыводящих путей боль будет тянущего, давящего характера. Если в желчном имеются камни, то боль будет резкая и острая. В очень редких случаях боль в правом подреберье может быть симптомом гепатита или даже инфаркта.

2. Боль в левом подреберье. Так проявляются болезни поджелудочной железы. Острая боль, сопровождающаяся тошнотой и рвотой, свидетельствует об остром панкреатите. Если состояние ухудшается с каждой минутой, нужно вызвать скорую помощь, иначе можно пропустить внутреннее кровотечение. Если же боль несильная и бывает нечасто, то достаточно принять во время еды ферментов, но в будущем придерживаться диеты №5.

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3. Боль в области пупка. Если к тому же наблюдается то запор, то диарея, вздутие кишечника, метеоризм, постоянное урчание в животе, то это скорее всего синдром раздраженного кишечника. Это не совсем болезнь, а особое состояние, которое требует лечения.

4. Боль в центре живота. Несильная боль по центру живота (на четыре пальца вверх от пупка) после еды говорит о переедании. Такое состояние часто наблюдается во время праздничного застолья. Но, если боль появляется даже после небольшого перекуса и сопровождается вздутием, метеоризмом, урчанием, это говорит о дисбиозе кишечника.

5. Боль внизу живота. Чаще всего это говорит о гинекологических проблемах: аднексите, цистите, эндометриозе. Иногда боль может возникнуть перед менструацией или во время овуляции. Если спазмы сильные и часто повторяются, то нужно посетить гинеколога.

6. Боль вверху живота. Если такие боли сопровождаются отрыжкой, изжогой, метеоризмом, то это может говорит о начинающемся гастрите. Это заболевание никак нельзя запускать, иначе оно перерастет в язву желудка, лечить которую гораздо сложнее.

Иногда боль, которая начинается сверху живота, а потом перемещается в правый нижний бок может свидетельствовать об аппендиците. Если к тому же повышается температура, возникает тошнота и рвота, то срочно взывайте скорую помощь.

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