Почему чистота в доме может быть крайне опасна

Эксперты проанализировали десятки работ, в которых описано серьезное заболевание

Чистота - не всегда хорошо. Фото из открытых источников

По мнению специалистов Института изучения рака, больше всех подвержены заболеванию дети, которые провели первые годы жизни в "стерильном" окружении, избегая публичных мест и контактов с другими детьми.

Ученые выяснили, что стерильная чистота в доме способна вызвать у детей острый лимфобластный лейкоз. Результаты исследования опубликованы в издании MedicalXpress. Эксперты проанализировали десятки работ, в которых описано данное заболевание.

Они установили, что болезнь формируется в два этапа. На первой стадии происходит генетическая мутация и у зародышей формируется предрасположенность к опасному недугу. Далее обычное простудное заболевание способно спровоцировать острый лимфобластный лейкоз.

При этом ученые утверждают, что у детей, живших в раннем возрасте в чистоте, чаще проявляется данное заболевание. Дети, посещающие детский сад с яслей, менее подвержены недугу.

Доводы специалисты подтвердили лабораторными экспериментами. Оказалось, выращенные в стерильных условиях мыши лейкозом болели чаще, чем те грызуны, которых содержали в обычной обстановке.

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