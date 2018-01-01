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Почему чистота в доме может быть крайне опасна

Эксперты проанализировали десятки работ, в которых описано серьезное заболевание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:40
Чистота - не всегда хорошо. Фото из открытых источников
Чистота - не всегда хорошо. Фото из открытых источников

По мнению специалистов Института изучения рака, больше всех подвержены заболеванию дети, которые провели первые годы жизни в "стерильном" окружении, избегая публичных мест и контактов с другими детьми.

Ученые выяснили, что стерильная чистота в доме способна вызвать у детей острый лимфобластный лейкоз. Результаты исследования опубликованы в издании MedicalXpress. Эксперты проанализировали десятки работ, в которых описано данное заболевание.

Они установили, что болезнь формируется в два этапа. На первой стадии происходит генетическая мутация и у зародышей формируется предрасположенность к опасному недугу. Далее обычное простудное заболевание способно спровоцировать острый лимфобластный лейкоз.

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При этом ученые утверждают, что у детей, живших в раннем возрасте в чистоте, чаще проявляется данное заболевание. Дети, посещающие детский сад с яслей, менее подвержены недугу.

Доводы специалисты подтвердили лабораторными экспериментами. Оказалось, выращенные в стерильных условиях мыши лейкозом болели чаще, чем те грызуны, которых содержали в обычной обстановке.

О том, на что люди идут ради здоровья и красоты, смотрите на видео ниже:

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Источник: VladTime
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