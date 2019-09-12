Почему люди с возрастом набирают вес: ответ ученых

Исследователи утверждают, что ожирение и связанные с ним заболевания стали глобальной проблемой

С возрастом люди могут активнее набирать вес Фото: stocksnap.io

С возрастом многие пытаются контролировать свой вес. Ученые из Франции и Швеции провели исследование и выяснили, почему с возрастом люди часто набирают вес. Результаты своей работы они опубликовали на сайте Каролинского института в Стокгольме.

По статистике ВОЗ людей с ожирением становится все больше – смотрите видео:

Во время исследования ученые анализировали жировые клетки у 54 мужчин и женщин в среднем за 13 лет. За время эксперимента и взросления людей, у них происходило снижение скорости липидного метаболизма. А это в свою очередь способствовало набору веса.

По словам ученых, процессы в жировой ткани регулируют изменение массы тела в процессе старения, который не зависит от других факторов.

"Результаты впервые указывают на то, что процессы в нашей жировой ткани регулируют изменения массы тела во время старения способом, который не зависит от других факторов", – говорит Питер Арнер, профессор медицинского факультета в Худдинге Каролинского института и один из основных авторов исследования. По его словам, это может открыть новые способы лечения ожирения.

"Ожирение и связанные с ним заболевания стали глобальной проблемой", – говорит Кирсти Сполдинг, старший научный сотрудник отдела клеточной и молекулярной биологии в Каролинском институте.

По ее словам, понимание динамики липидов и того, что регулирует размер жировой массы у людей, никогда не было более актуальным.

Ранее мы сообщали, что по статистике ВОЗ, каждый четвертый украинец страдает от ожирения.

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