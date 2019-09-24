Почему люди забывают сны: научный ответ

Японские ученые провели исследование на мышах

Сны не всегда можно запомнить Фото: stocksnap.io

Во время фазы быстрого сна у человека возникают сны, но существует специальный нейрон, который помогает человеку их забывать. Это выяснили японские ученые, которые провели специальные исследования на мышах, сообщает Science.

О чем могут рассказать ваши сны – смотрите видео:

В результате исследования выяснилось, что меланин-концентрирующие гормон-продуцирующие нейроны (MCH) в гипоталамусе активно способствуют забыванию сна при быстром движении глаз.

Ученые пояснили, что сновидения у человека появляются во время фазы быстрого сна. Это происходит, когда клетки того самого МСН находятся в активном состоянии. В результате активная деятельность этой группы клеток не позволяет хранить сны в гиппокампе. По этой причине люди забывают о том, что им снилось.

Но бывает и так, что люди запоминают свои сны во всех красках и деталях. Тогда будет интересно узнать, как расшифровать сон: лучшие толкования частых сновидений.

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