Почему маски не защитят от коронавируса: отвечает доктор Комаровский

Кто должен носить респираторы

Напомним, что с 6 апреля Кабмин ужесточил карантинные меры. Теперь запрещено выходить на улицу без масок. В последнем ролике на своем YouTube-канале Евгений Комаровский еще раз рассказал обо всем, что нужно знать про маски и респираторы.

"Меня возмущает то, что депутаты ходят в респираторах, а врачи в масках. Это напоминает ситуацию, когда солдаты на передовой ходят в гимнастерках, а штабные крысы в штабах – в бронежилетах", – возмущается Евгений Комаровский.

Для чего же все-таки нужны маски? Они никак не могут защитить от вируса, который летает в воздухе. Маска нужна больному человеку, который бы при чихании и кашле оставлял слюни и сопли в маске, а не разносил бы их вокруг. ВОЗ не устает повторять, что маску должен носить больной человек. Маска резко сокращает вероятность того, что больной человек заразит окружающих. Но защитить здорового человека маска никак не может.

Маска не защищает от вируса Фото: freepik.com

"И тут вопрос. ВОЗ говорит, маски нужны больным, здоровые люди не должны носить их. В то же время мы видим, что огромное количество стран на законодательном уровне запрещают людям выходить на улицу без масок. Вопреки рекомендациям ВОЗ. Логика у них такая: человек может не знать, что он больной. Поэтому мы каждого, кто рядом, пусть даже у него нет симптомов, рассматриваем как потенциально больного. Поэтому все должны ходить в масках, чтобы не разбрасывать свои слюни. Это понятно только на первый взгляд. Что будет, если здоровый человек походит в маске хотя бы 2 часа? Вы обнаружите, что уже через час ваша маска на ощупь станет мокрой. И человек инстинктивно начинает поправлять ее руками. Вы прикасаетесь руками к мокрой маске и на руках у вас реально оказывается вирус. И потом этой рукой вы касаетесь всего вокруг", – продолжает доктор Комаровский.

По словам доктора, есть очень тонкий нюанс. Если человек является носителем вируса, не имея симптомов, то он может заразить только тогда, когда другой человек стоит очень близко. Если отсутствует кашель и чихание, то вирус не разлетается далеко.

Но вот такой носитель вируса надел маску, через час она намокнет и ему придется то и дело поправлять ее, затем касаясь руками всего вокруг (например, в супермаркете). Следовательно, он начнет передавать вирус другим людям, которые будут касаться этих предметов после него.

Есть ли маски в аптеках. Смотрите в нашем сюжете:

Видео: Сегодня

Чтобы правильно носить маску и не поправлять ее каждые пять минут, нужно научиться жить в маске, как это делают теперь медработники. Ответа на вопрос – как же быть – нет. За нас решение уже приняли политики.

Что касается респираторов. Они бывают FFP2 (фильтрует 95% воздуха) и FFP3 (почти 98%), внешне они ничем не отличаются. Разница только в степени защиты. Воздух, который человек вдыхает, проходит через фильтр в клапане.

"Респиратор FFP2 нужен медицинским работникам для защиты себя от потенциальной угрозы, а FFP3 нужен тем, кто контактирует с больными инфекционными болезнями. Маска не может остановить вирус, а респиратор может. Врач, который контактирует с больными и при этом из защиты у него только маска – это приговор системе здравоохранения. Когда в больницах врачам не хватает респираторов, а в это время в Раде депутаты сидят в этих самых респираторах – это возмущает страшно", – подытожил Евгений Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, когда возможна вторая волна коронавируса в Украине.

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