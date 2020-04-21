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Почему мужчины чаще умирают от коронавируса: исследования генетиков

Виноваты гены, гормоны и вредные привычки

Анна Педан
Сегодня, 19:33

Генетики подтвердили, что мужчины больше подвержены риску заболеть коронавирусом, чем женщины. Виной всему Y-хромосома и гормоны, говорится в исследовании Дженни Грейвс, профессора генетики из австралийского Университета Ла Троба, пишет Sciencealert.

Мужчины и женщины различаются по своим хромосомам и генам. У женщин есть две копии хромосомы среднего размера (называемой Х). У мужчин есть только одна Х-хромосома и маленькая Y-хромосома, которая содержит мало генов. Она имеет множество повторяющихся последовательностей, часто называемых "мусором ДНК". По мере старения эта ДНК может оказывать токсичное воздействие на организм. Однако в Y-хромосоме также содержится ген SRY, управляющий уровнем мужских гормонов, включая тестостерон. Высокий уровень тестостерона и небольшое количество эстрогена делают мужчин уязвимыми к болезням сердца. Именно этот гормон, который в большом количестве есть у женщин, защищает от многих заболеваний, включая болезни сердца.

У мужчин выше риск заболеть коронавирусом
У мужчин выше риск заболеть коронавирусом
Фото: REUTERS/ANF/mos

Разный уровень тестостерона объясняет существенные различия между мужчинами и женщинами в рискованном поведении, таком как курение и употребление слишком большого количества алкоголя, а также нежелание прислушиваться к советам о здоровье и обращаться за медицинской помощью.

"Мы давно знаем, что у женщин иммунная система сильнее, чем у мужчин. Это не всегда хорошо, потому что это делает женщин более восприимчивыми к аутоиммунным заболеваниям, таким как волчанка и рассеянный склероз. Но это дает женщинам огромное преимущество в восприимчивости к вирусам. Это помогает объяснить, почему мужчины более восприимчивы ко многим вирусам, включая SARS и MERS", – рассказывает генетик.

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Исследования по изучению группы риска проводились в Китае, США, Австралии и Италии. Сильные различия в уровне курения между мужчинами и женщинами в Китае (почти половина мужчин курят, в то время, как женщин только 2%) могут помочь объяснить очень высокий коэффициент смертности среди мужчин (вдвое больше, чем у женщин).

В Италии смертность среди мужчин тоже вдвое выше, чем среди женщин. В Нью-Йорке мужчины составляют около 61% от общего числа умерших пациентов. При этом увеличение смертности мужчин по отношению к женщинам, не зависит от возраста.

Напомним, ранее мы писали об американском ученом, который уверен, что вакцина от полиомиелита поможет в борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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