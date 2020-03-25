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Почему на время карантина нужно отказаться от семейных встреч: ответ врача Минздрава

Инкубационный период болезни может проходить незаметно, без симптомов и в течение двух недель

Варвара Левская
Сегодня, 12:13

Семейные посиделки, веселые развлечения, семейные пикники на время карантина надо отложить. Об этом рассказала врач-педиатр Министерства здравоохранения Наталья Кундина в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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"Мы собираемся не только со своими сестрами, братьями, а еще и с родителями. Наши родители – это та группа людей, которая считается критической и находится в зоне риска заболевания", – поясняет врач.

Но даже небольшое скопление людей сегодня – это путь к заражению и быстрому распространению болезни.

Каждый больной человек или тот, который в инкубационном периоде – потенциально больной, он может сейчас заразить энное количество людей, которые его окружают.

Инкубационный период болезни может проходить незаметно, без симптомов и в течение двух недель. Поэтому больной человек, сам того не зная, может передавать вирус своим родным и близким. Всем, с кем контактирует на расстоянии менее полутора метров.

Что во время карантина можно сделать впервые в жизни – смотрите видео:

"Поэтому, если вы любите своих родителей и родителей своих родителей – дедушек, бабушек, я прошу вас – общайтесь с ними в Скайпе. Сейчас есть столько возможностей у нас, – советует врач-педиатр. – Просто закажите в Интернете продукты и пищу для своих родителей. Вот это будет правильная постановка!"

И помните: сколько бы продолжался карантин, временная разлука только сближает.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Тем временем психолог рассказала, как не развестись за время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Источник: Сегодня
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