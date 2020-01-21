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Почему нельзя ходить в холод с голыми щиколотками: ответ фармацевтов

Джинсы или брюки подкатывает в основном молодежь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03

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Укороченные брюки уже несколько сезонов в тренде, а с ними и мода на голые щиколотки. Медики предостерегают от ношения такой одежды в холодное время. Носят короткие брюки не только в Киеве, а и в Европе.

Джинсы или брюки подкатывает в основном молодежь. На вопрос, почему так делают – студенты улыбаются. Впрочем, признаются, ходят так, потому что модно.

Фармацевты советуют не ходить с голыми щиколотками в холод
Фармацевты советуют не ходить с голыми щиколотками в холод
Фото: Pexels

Отечественные же фармацевты советуют носить носки. По их словах, это будет дешевле, чем лечить простуду, которую можно подхватить из-за переохлаждения.

"Если будем начинать с препаратов на растительной основе, то цены на них начинаются от 150 гривен. Это один препарат, плюс подключаете аквамарис. В пределах 90-100 гривен. И плюс витамин С. В общей сложности это где-то то около 300 гривен", – подсчитала заведующая аптеки Руслана Уварова.

Тем временем мы выяснили, как связано эмоциональное выгорание со сбоем в работе сердца: научный ответ.

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здоровье холод мода
Источник: Сегодня
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