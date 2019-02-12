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Почему нельзя пропускать завтрак: ответ диетологов

Узнайте, почему нужно завтракать и каким должен быть утренний прием пищи

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:17

Из всех приемов пищи именно завтраком украинцы жертвуют чаще всего. И совершенно зря, предупреждают диетологи. Но лакомиться утром всем, что есть в холодильнике, все же не стоит. Чем грозит неправильный завтрак и какие продукты будут самыми полезными?

Наиболее вредно – вообще не завтракать, говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова. И отмечает, что если в 7 утра кусок в горло не лезет – ешьте в 9-10.

"Завтрак должен быть здоровым. Он не должен начинаться с чашечки кофе. К сожалению. Почему? Потому что когда человек будет злоупотреблять или вообще употреблять только кофе на завтрак, даже если он будет с молоком, он раздражает слизистую желудка", – говорит диетолог Галина Незговорова.

Раздражают желудок, а потому вызывают дискомфорт и цитрусовые. Их следует исключить из утреннего рациона. Если хотите фруктов – добавляйте в каши – подсказывает диетолог Евгения Крылова.

"Если мы хотим к каше добавить сладкий фрукт, это может быть хурма и может быть яблоко", – говорит специалист по питанию.

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Вредно завтракать продуктами быстрого приготовления. Например, овсянкой, которую не надо варить. Хлеб лучше заменить на лаваш, а количество мучного сократить. 

"Любителям хлеба – бездрожжевой хлеб, небольшой кусочек, на завтрак с сыром, с авокадо. Пожалуйста, кушайте, не надо себе отказывать, потому что еда должна быть в удовольствие, особенно завтрак", – говорит Евгения Крылова.

Основное правило – первый прием пищи должен быть легким. 

Есть сразу после пробуждения диетологи не рекомендуют. Советуют сначала выпить воды, а уже потом, через полчаса, можно приступать к завтраку. Лучше, если он будет белковым – яйца или сыр. Сюда же можно добавить сезонные овощи и зелень. Кофе заменит чай с лимоном, компот или смузи.

Напомним, ранее ученые выяснили, какой опасной болезнью грозит отказ от завтрака.

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Источник: Сегодня
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