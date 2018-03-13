Почему полным людям необходимо есть чеснок – ответ врача

Сегодня, 14:45

Найдено невероятное свойство популярного "народного" лекарства

Чеснок. Фото: pixabay
Чеснок. Фото: pixabay

Чеснок с незапамятных времен считается одним из главных природных профилактических средств от простудных заболеваний, благоприятно воздействующим на организм и сохраняющим здоровье человека. Однако многие люди отказываются его употреблять из-за единственного неприятного качества – резкого запаха.

При термической обработке в чесноке несколько уменьшается содержание эфирных масел, что немного снижает эффективность данного продукта в противостоянии с инфекционными заболеваниями. Это, как утверждают специалисты, единственный "минус" жареного чеснока, а все остальные его полезные качества сохраняются. К тому же, он отлично сочетается с различными блюдами и придает им приятный пикантный вкус.

Жареный чеснок, является высококалорийным, как и все приготовленные подобным образом продукты, однако этот ингредиент обладает ферментами, расщепляющими жиры, поэтому о фигуре (наборе лишних килограммов) можно не беспокоиться. Отлично переносит чеснок и сохраняет все свои уникальные целебные качества при тушении с овощами, а также придает блюду особый аромат.

Как рассказали специалисты, обжаренное природное "лекарство" отлично очищает от свободных радикалов и шлаков желудочно-кишечный тракт, укрепляя иммунную систему человека. Жареный чеснок предохраняет организм от окисления, воздействуя на него на клеточном уровне, тем самым, повышая его естественную защиту. Специалисты рекомендуют людям не отказываться от этого подрезного чеснока из-за его не слишком приятного запаха, тем более, что он немного исчезает в процессе приготовления.

Напомним, назван лучший овощ против самых опасных болезней.

Смотрите видео: как создать чесночную приправу
продукты, здоровье, рацион, чеснок, лекарство, свойство, правильное питание, новости здоровья
Источник:

medikforum.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food&Wellness

Помидоры лучше всего есть не в сыром виде. Фото: pixabay.com

Какие продукты теряют свои ценные свойства, если их неправильно есть

21 Сентября 2017, 13:48

Раздавленный чеснок лучше оставить на 5-10 минут, прежде чем добавлять в блюдо

Food&Wellness

Ешьте рыбу для здоровья сердца. Фото: pixabay.com

Избыток и недостаток каких продуктов ведут к инфаркту, инсульту и диабету

15 Ноября 2017, 12:05

Ученые из Великобритании и США обнародовали список самой опасной для здоровья еды
Загрузка...

Food&Wellness

Миндаль может навредить организму. Фото: pixabay.com

Какие продукты действуют на организм как смертельный яд

1 Ноября 2017, 12:30

Вместе с любимыми продуктами мы употребляем в пищу опасные вещества

Food&Wellness

Нельзя есть фрукты на десерт. Фото: stocksnap.io

Какие продукты нельзя есть вместе: ответ экспертов

10 Ноября 2017, 09:05

Сочетания некоторой еды способно значительно повысить уровень сахара в крови
Загрузка...