Почему полным людям необходимо есть чеснок – ответ врача

Чеснок с незапамятных времен считается одним из главных природных профилактических средств от простудных заболеваний, благоприятно воздействующим на организм и сохраняющим здоровье человека. Однако многие люди отказываются его употреблять из-за единственного неприятного качества – резкого запаха.

При термической обработке в чесноке несколько уменьшается содержание эфирных масел, что немного снижает эффективность данного продукта в противостоянии с инфекционными заболеваниями. Это, как утверждают специалисты, единственный "минус" жареного чеснока, а все остальные его полезные качества сохраняются. К тому же, он отлично сочетается с различными блюдами и придает им приятный пикантный вкус.

Жареный чеснок, является высококалорийным, как и все приготовленные подобным образом продукты, однако этот ингредиент обладает ферментами, расщепляющими жиры, поэтому о фигуре (наборе лишних килограммов) можно не беспокоиться. Отлично переносит чеснок и сохраняет все свои уникальные целебные качества при тушении с овощами, а также придает блюду особый аромат.

Как рассказали специалисты, обжаренное природное "лекарство" отлично очищает от свободных радикалов и шлаков желудочно-кишечный тракт, укрепляя иммунную систему человека. Жареный чеснок предохраняет организм от окисления, воздействуя на него на клеточном уровне, тем самым, повышая его естественную защиту. Специалисты рекомендуют людям не отказываться от этого подрезного чеснока из-за его не слишком приятного запаха, тем более, что он немного исчезает в процессе приготовления.

Напомним, назван лучший овощ против самых опасных болезней.

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