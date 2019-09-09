Почему возникает бессонница: новое исследование ученых

Австралийцы нашли связь между проблемным сном и детством

Ученые нашли новую причину бессонницы Фото: Pexels

От бессонницы чаще всего страдают те, кто был беспокойным ребенком. Это выяснили австралийские ученые, передает JAMA Network Open.

Как побороть бессонницу – смотреть видео:

Согласно их исследованию, дети с плохим поведением и нарушениями распорядка дня, чаще страдают бессонницей, когда вырастают.

Ученые проанализировали базу данных 16 тысяч человек, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42. В результате выяснилось, что от бессонницы обычно страдают те, у кого в возрасте пяти или 10 лет были проблемы с дисциплиной, дети были раздражительными и задирали окружающих.

Самые распостраненные причины бессонницы

Советский ученый академик Александр Вейн, который много изучал сон и его механизмы, назвал такие главные причины бессонницы:

стресс (психофизиологические инсомнии);

неврозы;

психические заболевания;

соматические заболевания;

психотропные препараты;

действие алкоголя;

токсические факторы;

эндокринно-обменные заболевания;

органические заболевания мозга;

синдромы, возникающие во сне (синдром апноэ во сне; двигательные нарушения во сне);

болевые феномены;

внешние неблагоприятные условия (шум, влажность);

сменная работа;

перемена часовых поясов;

нарушенная гигиена сна.

Ранее мы уже выясняли, почему возникает бессонница и как с ней бороться. Отсутствие полноценного сна плохо отражается на любой деятельности человека, на его здоровье и самочувствии.

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