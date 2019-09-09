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Почему возникает бессонница: новое исследование ученых

Австралийцы нашли связь между проблемным сном и детством

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Ученые нашли новую причину бессонницы
Ученые нашли новую причину бессонницы
Фото: Pexels

От бессонницы чаще всего страдают те, кто был беспокойным ребенком. Это выяснили австралийские ученые, передает JAMA Network Open.

Как побороть бессонницу – смотреть видео:

Согласно их исследованию, дети с плохим поведением и нарушениями распорядка дня, чаще страдают бессонницей, когда вырастают.

Ученые проанализировали базу данных 16 тысяч человек, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42. В результате выяснилось, что от бессонницы обычно страдают те, у кого в возрасте пяти или 10 лет были проблемы с дисциплиной, дети были раздражительными и задирали окружающих.

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Самые распостраненные причины бессонницы

Советский ученый академик Александр Вейн, который много изучал сон и его механизмы, назвал такие главные причины бессонницы:

  • стресс (психофизиологические инсомнии);
  • неврозы;
  • психические заболевания;
  • соматические заболевания;
  • психотропные препараты;
  • действие алкоголя;
  • токсические факторы;
  • эндокринно-обменные заболевания;
  • органические заболевания мозга;
  • синдромы, возникающие во сне (синдром апноэ во сне; двигательные нарушения во сне);
  • болевые феномены;
  • внешние неблагоприятные условия (шум, влажность);
  • сменная работа;
  • перемена часовых поясов;
  • нарушенная гигиена сна.

Ранее мы уже выясняли, почему возникает бессонница и как с ней бороться. Отсутствие полноценного сна плохо отражается на любой деятельности человека, на его здоровье и самочувствии.

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