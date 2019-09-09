Почему возникает бессонница: новое исследование ученых
Австралийцы нашли связь между проблемным сном и детством
От бессонницы чаще всего страдают те, кто был беспокойным ребенком. Это выяснили австралийские ученые, передает JAMA Network Open.
Как побороть бессонницу – смотреть видео:
Согласно их исследованию, дети с плохим поведением и нарушениями распорядка дня, чаще страдают бессонницей, когда вырастают.
Ученые проанализировали базу данных 16 тысяч человек, чей возраст составлял пять лет, 16 и 42. В результате выяснилось, что от бессонницы обычно страдают те, у кого в возрасте пяти или 10 лет были проблемы с дисциплиной, дети были раздражительными и задирали окружающих.
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Самые распостраненные причины бессонницы
Советский ученый академик Александр Вейн, который много изучал сон и его механизмы, назвал такие главные причины бессонницы:
- стресс (психофизиологические инсомнии);
- неврозы;
- психические заболевания;
- соматические заболевания;
- психотропные препараты;
- действие алкоголя;
- токсические факторы;
- эндокринно-обменные заболевания;
- органические заболевания мозга;
- синдромы, возникающие во сне (синдром апноэ во сне; двигательные нарушения во сне);
- болевые феномены;
- внешние неблагоприятные условия (шум, влажность);
- сменная работа;
- перемена часовых поясов;
- нарушенная гигиена сна.
Ранее мы уже выясняли, почему возникает бессонница и как с ней бороться. Отсутствие полноценного сна плохо отражается на любой деятельности человека, на его здоровье и самочувствии.
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