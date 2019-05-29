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Почему возникает цистит: симптомы и причины болезни

Цистит – одно из самых частых урологических заболеваний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:20
Цистит чаще возникает у женщин
Цистит чаще возникает у женщин
Фото: Depositphotos

По статистике, каждая десятая женщина страдает от хронической формы цистита. Мужчины тоже могут заболеть, но это случается редко. Что такое цистит, почему он возникает и как его лечить, читайте в нашей статье.

Смотрите видео, можно ли сидеть на холодном:

Почему возникает цистит

Цистит – это воспалительный процесс микробного происхождения, который характеризуется учащенными, болезненными мочеиспусканиями и болью в надлобковой зоне. Он бывает острым и хроническим.

Цистит с кровью может сопровождать вагинозы, молочницу, ВПП. Нередки случаи возникновения цистита в течение беременности. Это происходит из-за изменений в микрофлоре мочеполовой системы и гормональной перестройки организма.

Неинфекционные причины цистита также встречаются – это могут быть, например, некоторые средства контрацепции, травмы, аллергические состояния, лекарства, однако им невозможно заразиться через сидение на холодной поверхности или купание в прохладной воде.

Чаще всего циститом болеют женщины, что связано с анатомическими особенностями их организма: мочеиспускательный канал у женщин короткий и широкий, и поэтому инфекция по нему попадает в мочевой пузырь гораздо легче, чем у представителей сильного пола. 

Цистит у мужчин возникает реже. Он обычно развивается на фоне уже имеющихся заболеваний половых органов – патологии уретры и предстательной железы. Вопреки распространенному мифу, цистит не передается через половой акт.

Признаки цистита у женщин

Цистит способен доставить массу неприятностей
Цистит способен доставить массу неприятностей
Фото: freepik.com

Симптомы цистита очень похожи на признаки пиелонефрита, однако цистит отличается отсутствием повышенной температуры и других признаков интоксикационного синдрома, таких как общая слабость, снижение аппетита, бледность, тошнота и рвота.

Основные симптомы цистита:

  • дизурия (нарушения мочеиспускания);
  • учащенные и болезненные мочеиспускания;
  • императивные позывы к мочеиспусканию;
  • выделение капельки крови в конце мочеиспускания;
  • боли в надлобковой зоне.

Важно: иногда цистит не сопровождается болевыми ощущениями.

Как быстро вылечить цистит

Лечение цистита должно заключаться в устранении причины, а причина цистита – микробное воспаление, возникшее на фоне ослабленного иммунитета. То есть полноценное лечение цистита должно включать в себя:

  • антибактериальные препараты;
  • противовоспалительные средства;
  • средства, укрепляющие иммунитет.

Помните, что лечение цистита антибиотиками без консультации врача – довольно опасное занятие. Ведь воспаление мочевого пузыря нередко сочетается с заболеваниями женских половых органов, скрытыми инфекциями, пиелонефритом и мочекаменной болезнью. Подход к лечению в этом случае должен быть комплексным. 

Так что постарайтесь как можно скорее обратиться к врачу, чтобы цистит не перешел в хроническую форму и не вызвал осложнений.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных симптомах молочницы

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Источник: Сегодня
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