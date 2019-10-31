Почему возникает тяга к алкоголю и сладкому: научный ответ

Ученые выяснили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек

За тягу к алкоголю отвечают особенные нейронные связи Фото: stocksnap.io

Найдены нейронные связи, которые отвечают за импульсивное поведение. Эти самые связи вырабатывают меланин-концентрирующий гормон (MCH), который связан с формированием аппетита и склонностью к приему наркотических веществ.

Об этом сообщили американские ученые, опубликовав свое исследование в MedicalExpress.

Исследователи из Университета Южной Каролины провели эксперимент на крысах и выяснили, что импульсивность не связана с голодом. Во время исследования крысы стремились как можно чаще получать еду, богатую жирами и углеводами, при этом в мозге грызунов ученые обнаружили повышенный уровень MCH.

Вместе с тем, исследователи обнаружили, какой участок мозга отвечает за формирование вредных привычек, в том числе за пристрастие к алкоголю и сладкому. Выяснилось, что за импульсивное поведение отвечают клетки в латеральном гипоталамусе, которые передают сигналы нейронам, участвующим в формировании эмоций и ослабляющим контроль.

Ученые уверены, что это исследование будет полезным для разработки новых методов лечения расстройств, связанных с импульсивным поведением.

Ранее ученые нашли новый полезный эффект от регулярного потребления кофе.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.