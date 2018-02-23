Почему выпадают волосы: врач раскрыл три секрета против облысения

Постоянные стрессы, переутомление, нехватка витаминов сказывается не только на общем состоянии организма, но и отражается на наших волосах. Сайт "Сегодня" пишет, на что стоит обратить внимание и как бороться с выпадением волос в домашних условиях.

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Основные причины выпадения волос

Среднестатистическая норма выпадения волос – 50-100 в день.

"Если же норма резко превышается или вы замечаете внезапное изменение "качества" ваших волос, их истончение – это прямое показание незамедлительно обратиться к специалисту и провести обследование организма", – рассказывает трихолог Евгений Рыболов, эксперт сервиса Doc.ua.

Причин выпадения волос может быть много. Выделить одну основную сложно:

"Проблема может быть связана с заболеваниями внутренних органов, нарушениями в эндокринной системе. Также это могут быть последствия пережитого стресса, недостаток определенных микроэлементов или витаминов в организме человека", – поясняет трихолог.

Восстанавливаем волосы в домашних условиях: рецепты

Касторовое масло

Одно из самых эффективных средств народной медицины против выпадения волос, для их роста и укрепления. Его использование не доставит особых неудобств: достаточно просто нанести на волосы подогретое на водяной бане масло. Затем необходимо надеть на волосы полиэтиленовый пакет и обернуть полотенцем. Для наибольшей эффективности рекомендуется оставить средство на всю ночь, а утром смыть своим любимым шампунем. Такую маску необходимо делать раз в неделю на протяжении двух-трех месяцев. Результат не заставит себя ждать: волосы станут заметно гуще, крепче и будут радовать вас здоровым блеском от корней до кончиков.

Луковая маска

Еще один народный метод, помогающий остановить выпадение волос и улучшить их структуру. Из главных минусов – неприятный запах, который остается даже после мытья головы.

Для приготовления маски необходимо смешать по две столовые ложки измельченного лука и чеснока. Получившаяся "кашица" наносится на кожу головы на час. Затем средство необходимо смыть шампунем. Чтобы избавиться от неприятного запаха: ополосните волосы разведенным яблочным уксусом. Еще один способ приготовления луковой маски: смешайте луковый сок и коньяк в соотношении четыре к одному. Получившийся "коктейль" втирайте массажными движениями в кожу головы. Через 15-20 минут средство можно смывать.

Горчичная маска

Как средство для укрепления волос горчицу использовали еще наши предки. Однако использовать это средство необходимо с особой осторожностью. Во-первых, она больше подойдет для жирного типа волос, т.к. обладает подсушивающими свойствами. Соблюдайте меры предосторожности: ни в коем случае не оставляйте горчичную маску на волосах на ночь и избегайте попадания в глаза. Для приготовления вам понадобятся: горчица, два яичных желтка, одна столовая ложка сока алоэ, две столовые ложки коньяка, две чайные ложки сливок. Нужно тщательно перемешать все ингредиенты. Полученную смесь нанести на волосы и оставить на 15 минут.

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