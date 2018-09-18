Подавляет рак: ученые рассказали о самом полезном чае

Этот натуральный продукт очень полезен для здоровья

Чай. Фото: depositphotos

Ученые из Университета Сэлфорда в Великобритании выяснили, что относительно низкие концентрации экстракта зеленого чая матча приостанавливают распространение стволовых клеток рака груди. Ученые утверждают, что полученные ими выводы доказывают способность чая заменять химические вещества, которые применяются в иммуносупрессорах вроде рапамицина для приостановки метастазирования определенных раковых клеток.

"Зеленый чай матча — это натуральный продукт, который используется в диетических пищевых добавках с огромным потенциалом для целого ряда терапий, — подчеркивают авторы исследования. — Но его молекулярный механизм оставался для науки в достаточной степени малоизученным. Используя метаболическое фенотипирование, мы выяснили, что этот чай подавляет окислительный митохондриальный метаболизм. Другими словами он не дает клеткам повторно получать "топливо", тем самым делая их неактивными и мертвыми".

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