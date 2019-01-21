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Подсолнечное масло – продукт, которым можно гордиться!

Всем нам хочется покупать безопасные продукты, особенно те, без которых ни дня не обойтись

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

Всем нам хочется покупать безопасные продукты, особенно те, без которых ни дня не обойтись. К примеру, такие как подсолнечное масло. Однако даже опытная хозяйка часто мало что может понять по этикетке товара и уж тем более невозможно определить достоверность информации. Общественная организация по защите прав потребителей "Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ", которая регулярно проводит тестирование разнообразных продуктов и товаров, помогла украинцам разобраться, какое подсолнечное масло самое лучшее.

Для проведения исследования центром "ТЕСТ" были закуплены 8 самых популярных марок подсолнечного масла отечественного производства: две разновидности "Олейна" ("Пресова" и "Традиційна" ), "Щедрий дар", "Чумак золота", "Майола", "Стожар", "Диканька" и "Королівский смак". Каждый образец был проверен в лаборатории на физико-химические показатели, маркировку, упаковку и вкусовые особенности масел.

Фото: yanalya / Freepik

К маркировке и упаковке – никаких замечаний, но стоит заметить, что некоторые обозначения в названии подсолнечного масла требуют объяснения для большинства потребителей. Например, способ обработки продукта.

"Прессовое масло, к примеру, это масло первого отжима, которое потом рафинируют. Рафинирование – очищение химическим или физическим способом от нежелательных компонентов, влияющих на срок хранения и безопасность, – поясняют эксперты. – Дезодорированное – это масло без запаха (обработано водяным паром под вакуумом), оно хранится дольше, чем то, что пахнет жареными семечками (нерафинированное).  А вымороженное – это масло, обработанное холодом для удаления натурального природного воска, чтобы добиться прозрачности, так как в противном случае при охлаждении масло мутнеет и нравится не всем потребителям, хоть на качество это не влияет".

Лабораторные исследования включали в себя проверку массы нетто и основных физико-химических показателей.

Кислотное и перекисное число

В ДСТУ 4492 есть две нормы по кислотному и перекисному числу. Они демонстрируют, насколько свежее растительное масло и пригодное в пищу. Все образцы показали отменный результат, – рассказали в лаборатории.

Бенз(а)пирен

Это вещество попадает в семечки из окружающей среды – из выхлопов транспорта и выбросов заводов, особенно если поля расположены вдоль автомагистралей. Также оно может накапливаться при сушке или хранении на асфальтовой поверхности. Все 8 марок оказались безопасными: при норме не более 2 мкг/кг во всех образцах опасного вещества было даже менее 1 мкг/кг.

Гексан

Точнее, его остаточное количество. Это растворитель, используемый при получении подсолнечного масла из семян путем экстракции. Вообще масло получают прессованием, экстракцией и комбинированием этих способов. Экстракция считается более экономным способом, поскольку позволяет максимально извлечь жир из семян. Но потребителей такая технология пугает, отсюда появляются слухи о том, что в подсолнечном масле содержится бензин. Результаты проверки в лаборатории показали, что в 8 протестированных образцах следов гексана нет.

Резюмируя, можно сказать, что результаты исследования категории рафинированного подсолнечного масла стали отличной новостью для потребителей и экспертов, все образцы для тестирования оказались полностью соответствующими ДСТУ и абсолютно безопасными для употребления.

Более подробно с результатами по каждому образцу можно ознакомиться на сайте Центра "ТЕСТ".

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