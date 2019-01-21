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Подсолнечное масло – продукт, которым можно гордиться!

Всем нам хочется покупать безопасные продукты, особенно те, без которых ни дня не обойтись

Всем нам хочется покупать безопасные продукты, особенно те, без которых ни дня не обойтись. К примеру, такие как подсолнечное масло. Однако даже опытная хозяйка часто мало что может понять по этикетке товара и уж тем более невозможно определить достоверность информации. Общественная организация по защите прав потребителей "Научно-исследовательский Центр Независимых Потребительских Экспертиз "ТЕСТ", которая регулярно проводит тестирование разнообразных продуктов и товаров, помогла украинцам разобраться, какое подсолнечное масло самое лучшее.

Для проведения исследования центром "ТЕСТ" были закуплены 8 самых популярных марок подсолнечного масла отечественного производства: две разновидности "Олейна" ("Пресова" и "Традиційна" ), "Щедрий дар", "Чумак золота", "Майола", "Стожар", "Диканька" и "Королівский смак". Каждый образец был проверен в лаборатории на физико-химические показатели, маркировку, упаковку и вкусовые особенности масел.

Фото: yanalya / Freepik

К маркировке и упаковке – никаких замечаний, но стоит заметить, что некоторые обозначения в названии подсолнечного масла требуют объяснения для большинства потребителей. Например, способ обработки продукта.

"Прессовое масло, к примеру, это масло первого отжима, которое потом рафинируют. Рафинирование – очищение химическим или физическим способом от нежелательных компонентов, влияющих на срок хранения и безопасность, – поясняют эксперты. – Дезодорированное – это масло без запаха (обработано водяным паром под вакуумом), оно хранится дольше, чем то, что пахнет жареными семечками (нерафинированное). А вымороженное – это масло, обработанное холодом для удаления натурального природного воска, чтобы добиться прозрачности, так как в противном случае при охлаждении масло мутнеет и нравится не всем потребителям, хоть на качество это не влияет".

Лабораторные исследования включали в себя проверку массы нетто и основных физико-химических показателей.

Кислотное и перекисное число

В ДСТУ 4492 есть две нормы по кислотному и перекисному числу. Они демонстрируют, насколько свежее растительное масло и пригодное в пищу. Все образцы показали отменный результат, – рассказали в лаборатории.

Бенз(а)пирен

Это вещество попадает в семечки из окружающей среды – из выхлопов транспорта и выбросов заводов, особенно если поля расположены вдоль автомагистралей. Также оно может накапливаться при сушке или хранении на асфальтовой поверхности. Все 8 марок оказались безопасными: при норме не более 2 мкг/кг во всех образцах опасного вещества было даже менее 1 мкг/кг.

Гексан

Точнее, его остаточное количество. Это растворитель, используемый при получении подсолнечного масла из семян путем экстракции. Вообще масло получают прессованием, экстракцией и комбинированием этих способов. Экстракция считается более экономным способом, поскольку позволяет максимально извлечь жир из семян. Но потребителей такая технология пугает, отсюда появляются слухи о том, что в подсолнечном масле содержится бензин. Результаты проверки в лаборатории показали, что в 8 протестированных образцах следов гексана нет.

Резюмируя, можно сказать, что результаты исследования категории рафинированного подсолнечного масла стали отличной новостью для потребителей и экспертов, все образцы для тестирования оказались полностью соответствующими ДСТУ и абсолютно безопасными для употребления.

Более подробно с результатами по каждому образцу можно ознакомиться на сайте Центра "ТЕСТ".