Похудела на треть: невеста перед свадьбой отказалась от одного продукта

За три недели до свадьбы ей удалось влезть в платье

Женщина похудела, отказавшись от майонеза. Фото: depositphotos

Британка Рэйчел Сидолл похудела почти на треть ради того, чтобы влезть в винтажное свадебное платье. Об этом сообщило издание The Sun.

Жительница города Блэкберн, графство Ланкашир, рассказала, что была очень счастлива, когда ее 48-летний возлюбленный сделал ей предложение. 40-летняя Сидолл весила около 136 килограммов и не хотела в таком виде появляться на собственной свадьбе. Чтобы мотивировать себя похудеть, она купила старинное платье 44-го размера.

Сидолл записалась в бассейн, тренировалась четыре-пять раз в неделю. Британка резко изменила свои пищевые привычки: "Мне нравилось добавлять майонез во все блюда. Теперь я перестала это делать, а еще почти полностью перестала готовить на масле". Также Сидолл добавила, что теперь предпочитает перекусывать фруктами.

За полтора года ей удалось сбросить 44 килограмма. Британка отметила, что ее самочувствие значительно улучшилось: раньше она постоянно чувствовала усталость и страдала от одышки. Также у нее исчезли симптомы внутричерепной гипертензии. "Я никогда не голодала и не придерживалась безумных диет. Просто стала питаться лучше", — подытожила она.

За три недели до свадьбы ей удалось влезть в платье. Британка добавила, что церемония прошла идеально и она была абсолютно уверена в себе.

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