Полезен или нет: Ульяна Супрун рассказала правду об алкоголе

Глава Минздрава поставила точку в этом вопросе

Польза алкоголя научно не доказана – ученые. Фото: depositphoto

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала в Facebook о мифе касательно безопасной дозы алкоголя и о том, чем он опасен.

"Недавно один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты исследования влияния алкоголя на здоровье человека от ученых международной коллаборации Global Burden of Diseases. Вывод – безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя приводит к потере здоровья и жизни", – написала Супрун.

Масштабное исследование охватило около 28 млн человек. По его результатам, именно алкоголь является главной причиной смертности и инвалидности для людей в возрасте 15-49 лет и 7-й причиной для всех возрастных групп в мире.

"Результаты исследования противоречат многим рекомендациям относительно преимуществ для здоровья потребления алкоголя в умеренных дозах. То, что минимальное употребление алкоголя несколько снижает заболеваемость ишемической болезнью сердца, не перекрывает его вреда от других болезней в долгосрочной перспективе. То есть все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его губительными свойствами", – подытожила и.о. министра здравоохранения.

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