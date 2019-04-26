Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полезная Пасха: как выйти из поста без вреда для здоровья

Как нужно питаться в первый день после Великого поста

Ионычева Наталия
Сегодня, 07:00
После Великого поста нельзя налегать на праздничные блюда
После Великого поста нельзя налегать на праздничные блюда
Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Даже для тех, кто постился нестрого, то есть не сидел только на овощах и крупах, переход на обычный рацион в грядущую Пасху все равно требует соблюдения некоторых правил. Каких и почему, нам рассказала Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.

Разговение начните с крашенки

Белок яйца содержит все незаменимые аминокислоты и усваивается организмом на 98%, а в желтке 15 минералов и столько же витаминов из 22 возможных. Потому разговение, начатое с крашенки, зарядит энергией и даст чувство сытости. Ведь голод возникает, когда в организме появляется дефицит полезных веществ. Тогда мозг, получая сигнал: "Давай-ка поедим еще", раздает соответствующие "задания" ЖКТ.

Разговление начинают с крашенок
Разговление начинают с крашенок
Фото: Depositphotos

Кроме того, в составе яйца есть триптофан. Он стимулирует выработку серотонина, являющегося гормоном счастья. Так что писанка поднимет праздничное настроение прямо с утра еще и на физиологическом уровне.

В каждый присест  пучок укропа

Во все основные приемы пищи в первые семь дней, а особенно в день разговения, необходимо съедать пучок укропа. Он содержит ферменты и укропное масло, улучшающие переваривание пищи. А ЖКТ особенно нужна поддержка: он отвык переваривать большую часть продуктов, которые снова вернутся на вашу тарелку. Кроме того, клетчатка в укропе упредит "заторы" в кишечнике, который отвык от мясных продуктов вообще или уж точно от количества, которое будет съедено на праздничном пикнике. А почему именно укроп? Потому что он превосходит по содержанию клетчатки даже пресловутую капусту: в ней грубых волокон около 2 г на 100 г, в укропе – почти 3 г на 100 г.

Часть шашлыка замените картошкой

На пикнике отдавайте предпочтение картофелю, а не мясу
На пикнике отдавайте предпочтение картофелю, а не мясу
Фото: Depositphotos

Если сравнивать калорийность картофеля и мяса, то два корнеплода размером с теннисный мяч – это два больших куска мяса-гриль. Таким образом, запеченная на углях картошка даст ощущение сытости не хуже шашлыка. Потому часть мяса на пикнике замените ею. Зачем? При переваривании животного белка появляются продукты распада. Если их много, почки не успевают их выводить, повышается уровень токсинов, а это ухудшает самочувствие и праздничное настроение. А так в ваш желудок по определению не сможет поместиться 3-4 картофелины и полкило шашлыка. Кроме того, картофель содержит пропектины, преобразующиеся при термообработке в пектин – сорбент токсинов.

Не ешьте вместе сыр, яйца и буженину

Смешивание разных видов белка – нагрузка на ферментативную систему ЖКТ. Плюс такое миксование может вызвать пищевую аллергию или привести к состоянию "стал желудок". Потому если сейчас вы едите яйца, то посмаковать бужениной можно лишь в следующий прием пищи.

Не объедайтесь куличами

Куличи довольно тяжелые для желудка
Куличи довольно тяжелые для желудка
Фото: Depositphotos

Мучные изделия стимулируют в кишечнике процесс брожения и повышенного газообразования. Представьте, что будет твориться с ЖКТ, которому больше месяца не давали печенья или давали очень мало. Ведь он всегда подстраивается под тип пищи, вырабатывая преимущественно те или иные ферменты. Потому часть классических куличей замените творожной пасхой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как приготовить диетический кулич. Кондитер с 12-летним стажем Марина Иванченко поделилась с корреспондентами "Сегодня" собственным рецептом безглютенового кулича.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать глазурь для куличей: три идеи на Пасху 2019 Как выбрать яйца на Пасху Пасха в Киеве: писанки в Лавре и тысячи тюльпанов на Певческом поле Рецепт на Пасху: запеченная курица с глазированной морковью
Пасха желудок великий пост жкт калорийность ферменты прием пищи сорбент крашенки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Конец истории, или кто сегодня дарит Алсу букеты роз
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Наталья Варлей и еще 11 советских кинозвезд в купальниках
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Популярные статьи

Вчера, 11:47Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:59Fun

Всемирный день дочери 2019: самые нежные поздравления дочкам

Вчера, 10:26Fun

Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео

Вчера, 09:35Техно

Обновления Windows 10 в мае готовят неприятный сюрприз

Вчера, 08:21Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Вчера, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Вчера, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 05:51Fun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам придется потрудиться, а Рыбы с легкостью будут решать вопросы

24 апреляFun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

Новости партнеров

Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Вражда принцев Уильяма и Гарри достигла критической точки
Вражда принцев Уильяма и Гарри достигла критической точки
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
Закусочный торт Наполеон с курицей и грибами
5 правил женщины в возрасте, которая вызывает интерес у мужчин
5 правил женщины в возрасте, которая вызывает интерес у мужчин
65-летняя Успенская в купальнике вышла на сцену с рэпером CYGO
65-летняя Успенская в купальнике вышла на сцену с рэпером CYGO