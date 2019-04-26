Полезная Пасха: как выйти из поста без вреда для здоровья

Как нужно питаться в первый день после Великого поста

После Великого поста нельзя налегать на праздничные блюда Фото: Depositphotos

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. Даже для тех, кто постился нестрого, то есть не сидел только на овощах и крупах, переход на обычный рацион в грядущую Пасху все равно требует соблюдения некоторых правил. Каких и почему, нам рассказала Людмила Денисенко, диетолог, член Европейской ассоциации по изучению ожирения.

Разговение начните с крашенки

Белок яйца содержит все незаменимые аминокислоты и усваивается организмом на 98%, а в желтке 15 минералов и столько же витаминов из 22 возможных. Потому разговение, начатое с крашенки, зарядит энергией и даст чувство сытости. Ведь голод возникает, когда в организме появляется дефицит полезных веществ. Тогда мозг, получая сигнал: "Давай-ка поедим еще", раздает соответствующие "задания" ЖКТ.

Разговление начинают с крашенок Фото: Depositphotos

Кроме того, в составе яйца есть триптофан. Он стимулирует выработку серотонина, являющегося гормоном счастья. Так что писанка поднимет праздничное настроение прямо с утра еще и на физиологическом уровне.

В каждый присест – пучок укропа

Во все основные приемы пищи в первые семь дней, а особенно в день разговения, необходимо съедать пучок укропа. Он содержит ферменты и укропное масло, улучшающие переваривание пищи. А ЖКТ особенно нужна поддержка: он отвык переваривать большую часть продуктов, которые снова вернутся на вашу тарелку. Кроме того, клетчатка в укропе упредит "заторы" в кишечнике, который отвык от мясных продуктов вообще или уж точно от количества, которое будет съедено на праздничном пикнике. А почему именно укроп? Потому что он превосходит по содержанию клетчатки даже пресловутую капусту: в ней грубых волокон около 2 г на 100 г, в укропе – почти 3 г на 100 г.

Часть шашлыка замените картошкой

На пикнике отдавайте предпочтение картофелю, а не мясу Фото: Depositphotos

Если сравнивать калорийность картофеля и мяса, то два корнеплода размером с теннисный мяч – это два больших куска мяса-гриль. Таким образом, запеченная на углях картошка даст ощущение сытости не хуже шашлыка. Потому часть мяса на пикнике замените ею. Зачем? При переваривании животного белка появляются продукты распада. Если их много, почки не успевают их выводить, повышается уровень токсинов, а это ухудшает самочувствие и праздничное настроение. А так в ваш желудок по определению не сможет поместиться 3-4 картофелины и полкило шашлыка. Кроме того, картофель содержит пропектины, преобразующиеся при термообработке в пектин – сорбент токсинов.

Не ешьте вместе сыр, яйца и буженину

Смешивание разных видов белка – нагрузка на ферментативную систему ЖКТ. Плюс такое миксование может вызвать пищевую аллергию или привести к состоянию "стал желудок". Потому если сейчас вы едите яйца, то посмаковать бужениной можно лишь в следующий прием пищи.

Не объедайтесь куличами

Куличи довольно тяжелые для желудка Фото: Depositphotos

Мучные изделия стимулируют в кишечнике процесс брожения и повышенного газообразования. Представьте, что будет твориться с ЖКТ, которому больше месяца не давали печенья или давали очень мало. Ведь он всегда подстраивается под тип пищи, вырабатывая преимущественно те или иные ферменты. Потому часть классических куличей замените творожной пасхой.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как приготовить диетический кулич. Кондитер с 12-летним стажем Марина Иванченко поделилась с корреспондентами "Сегодня" собственным рецептом безглютенового кулича.

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