Полезно для здоровья: почему стоит завести собаку

Собаки снимают стресс и заставляют нас больше двигаться

Мы их любим, а они нас лечат. Все больше исследований свидетельствуют, что собаки не только приносят человеку радость, но и укрепляют здоровье. От каких болезней могут защитить вас четвероногие? И почему стоит завести себе домашнего любимца?

Собаки – это ежедневный сеанс зоотерапии. Ведь, обняв своего любимца, можно пережить даже самый сильный стресс. Присутствие этих животных в доме обеспечивает профилактику простудных и нервных заболеваний. А ученые доказали: взрослые, у которых есть собака, реже страдают гипертонией. А детям меньше угрожает астма. Кроме того, домашние любимцы заставляют вести активный образ жизни.

Люди, имеющие собак, делают почти на 3000 шагов больше в день. Это равно 23-минутному занятию физическими упражнениями. А еще домашние любимцы помогают заводить полезные знакомства, говорят владельцы. Совместные прогулки утром и вечером побуждают к формированию особого сообщества – так называемых "собачников", которые всегда готовы помогать друг другу.

Напомним, ранее ученые заявили, что кошки способны излечить опасную болезнь у детей. А пользователи сети выяснили, почему коты так любят чемоданы. Также стало известно, сколько можно заработать на породистых котах.

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