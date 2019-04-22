Полезные аналоги: чем заменить вредные продукты в рационе

Вместо сухариков следует есть орехи, а вместо жареного мяса – запеченное

Отдавайте предпочтение здоровым сладостям Фото: freepik.com

Практически у каждого вредного продукта есть более здоровая, а часто и не менее вкусная альтернатива. Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова рассказала, чем заменить бесполезные вкусности в рационе. Об этом она написала в своем Instagram, посвященному ЗОЖ.

Замена вредных продуктов полезными

Кофе американо вместо латте. Черный кофе – богатейший источник антиоксидантов, которые предовращают старение и развитие онкологических заболеваний.

Йогурт без добавок со свежими или замороженными фруктами вместо магазинных готовых йогуртов. Практически во всех йогуртах содержится искусственный сахар.

Цельнозерновой хлеб вместо белого. Первый полезен при воспалительных процессах и помогает "сжигать" калории.

Мясо на мангале или запеченное вместо жареного мяса. А если замариновать его в карри – будете сжигать калории.

Овощные чипсы вместо картофельных. Одна порция овощных "хрустяшек" содержит дневную норму витаминов А и С.

Пюре из цветной капусты вместо картофельного.

Яблочные дольки вместо крекеров. Яблоко – хорошее средство против старения. А в яблочных семечках содержится суточная доля йода. Но употреблять можно не больше 5-6 семечек в день. (Запомните, яблоки лучше кушать зеленые и в первой половине дня).

Горсть миндаля вместо энергетических батончиков. Миндаль увеличивает продолжительность жизни, снижает риск сердечных заболеваний, болезней сердца и ожирения.

Сыр фета, моцарелла, козий сыр вместо низкокалорийного сыра. В козьем сыре и сыре фета содержатся полинасыщенные жирные кислоты, которые способствуют сжиганию калорий.

Орешки вместо сухариков.

Если вы привыкли добавлять в салаты сухарики, попробуйте заменить их на грецкие орехи или семечки подсолнуха. С ними ваш салат станет еще полезнее, ведь витамины A, D, E и K, которые содержатся в овощах, лучше усваиваются вместе с жирами, которыми как раз и богаты орехи. При этом орешки лучше есть в первой половине дня.

Пицца домашняя из муки грубого помола вместо покупной. Коржи можно делать вообще из овощей, пюрированных в блендере, или фарша.

Домашние ПП-сладости вместо покупных. Стоит ли говорить, что пользы в домашней выпечке в разы больше?

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах для плоского живота. "Сегодня" также писали, сколько можно есть соли.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун пропагандирует средиземноморскую диету:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram