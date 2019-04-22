Полезные аналоги: чем заменить вредные продукты в рационе
Вместо сухариков следует есть орехи, а вместо жареного мяса – запеченное
Практически у каждого вредного продукта есть более здоровая, а часто и не менее вкусная альтернатива. Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская-Узелкова рассказала, чем заменить бесполезные вкусности в рационе. Об этом она написала в своем Instagram, посвященному ЗОЖ.
Замена вредных продуктов полезными
- Кофе американо вместо латте. Черный кофе – богатейший источник антиоксидантов, которые предовращают старение и развитие онкологических заболеваний.
- Йогурт без добавок со свежими или замороженными фруктами вместо магазинных готовых йогуртов. Практически во всех йогуртах содержится искусственный сахар.
- Цельнозерновой хлеб вместо белого. Первый полезен при воспалительных процессах и помогает "сжигать" калории.
- Мясо на мангале или запеченное вместо жареного мяса. А если замариновать его в карри – будете сжигать калории.
- Овощные чипсы вместо картофельных. Одна порция овощных "хрустяшек" содержит дневную норму витаминов А и С.
- Пюре из цветной капусты вместо картофельного.
- Яблочные дольки вместо крекеров. Яблоко – хорошее средство против старения. А в яблочных семечках содержится суточная доля йода. Но употреблять можно не больше 5-6 семечек в день. (Запомните, яблоки лучше кушать зеленые и в первой половине дня).
- Горсть миндаля вместо энергетических батончиков. Миндаль увеличивает продолжительность жизни, снижает риск сердечных заболеваний, болезней сердца и ожирения.
- Сыр фета, моцарелла, козий сыр вместо низкокалорийного сыра. В козьем сыре и сыре фета содержатся полинасыщенные жирные кислоты, которые способствуют сжиганию калорий.
- Орешки вместо сухариков.
- Если вы привыкли добавлять в салаты сухарики, попробуйте заменить их на грецкие орехи или семечки подсолнуха. С ними ваш салат станет еще полезнее, ведь витамины A, D, E и K, которые содержатся в овощах, лучше усваиваются вместе с жирами, которыми как раз и богаты орехи. При этом орешки лучше есть в первой половине дня.
- Пицца домашняя из муки грубого помола вместо покупной. Коржи можно делать вообще из овощей, пюрированных в блендере, или фарша.
- Домашние ПП-сладости вместо покупных. Стоит ли говорить, что пользы в домашней выпечке в разы больше?
Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах для плоского живота. "Сегодня" также писали, сколько можно есть соли.
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Источник: Сегодня