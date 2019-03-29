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Полезные свойства продуктов-афродизиаков: правда или вымысел

Далеко не каждый популярный афродизиак обладает реальным действием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

Афродизиаками называют вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение. Но действительно ли они способны разжигать желание и способствовать успехам в любви? Корреспонденты "Сегодня" поинтересовались у профессиональных диетологов.

Кулинар Артем Радучич – автор ресторанного меню из продуктов-афродизиаков. Одно из блюд - итальянская закуска вителло тоннато. Это говяжий язык с соусом и шпинатом. Для приправы – орехи, крошки шоколада и пикантный красный перец. Повар убеждает: все ингредиенты повышают сексуальный потенциал. 

О пищевой "виагре" известно давно. По легенде, сам праотец медицины Гиппократ советовал употреблять молоко и мед для успехов в любовных делах. Однако современная медицина способность продуктов влиять на сексуальное возбуждение отрицает.

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При этом стоят популярные афродизиаки недешево. Орехи миндаль и кешью можно купить в среднем по 400 грн за кг. Корень женьшеня – за 250 грн. Столько же просят и за 1 г шафрана – это самая дорогая приправа-афродизиак. За 1 кг форели придется выложить около 300 грн, а за лосося – 400 грн. За 100 г икры этой рыбы – от 100 до 300 грн. Один моллюск стоит где-то 70 грн.

Но заморским афродизиакам есть украинская альтернатива – сало. Цена не заоблачная – около 80 грн за  1 кг. Грибы, свежие овощи и фрукты, специи, красную рыбу и морепродукты диетологи все же советуют добавить в рацион, афродизиаки они или нет.  Эти продукты богаты витаминами, минералами, цинком, йодом, хорошими аминокислотами. А вот тяжелая и жирная пища, особенно вредный фаст-фуд, для романтических свиданий – табу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как укрепить отношения

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Источник: Сегодня
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