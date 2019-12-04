Поликистоз яичников: симптомы, причины, лечение

Бесплодие – одно из осложнений синдрома поликистозных яичников

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Поликистоз яичников — это заболевание гормонального характера, при котором сбивается менструальный цикл, нарушаются различные функции организма и иногда даже возникает бесплодие. Поликистоз яичников также сокращенно называют СПКЯ (синдром поликистоза яичников) либо синдромом Штейна-Левенталя.

Поликистоз – это кисты

Результат поликистоза — это образование различных и многочисленных кист снаружи и внутри яичников. Эти кисты могут быть одиночными, разбросанными, а могут образовывать так называемые гроздья, то есть скапливаться сразу в одном месте. Если яичники здоровы, то в течение нормального менструального цикла созревают фолликулы (пузырьки), из которых потом выходит яйцеклетка. Когда в середине цикла во время овуляции этот фолликул разрывается, одна яйцеклетка выходит наружу.

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Но если женщина страдает поликистозом, из-за этих новообразований доминантный фолликул яичника не развивается, из-за чего не происходит период овуляции и беременность не наступает. Вместо того чтобы разорваться, фолликул наполняется жидкостью и раздувается, становясь примерно в пять раз больше обычного.

Нужно обязательно помнить, что кисты — это не злокачественные, а доброкачественные новообразования. И благодаря грамотному и своевременному лечению от них можно избавиться, параллельно улучшив свое здоровье вообще.

Причины поликистоза

Причин, которые вызывают поликистоз, существует достаточно много. Это и хронические респираторные заболевания, хронические гинекологические болезни, гормональные нарушения в целом, сильные стрессы, плохая экология, отсутствие сексуальной жизни, мастопатия.

Существует два типа поликистоза: первичный и вторичный. Первичный обычно встречается среди молодых девушек, подростков, которые только созревают. Такой поликистоз может развиться вследствие перенесенной ангины, ОРВИ, сильных стрессов либо раннего аборта. При раннем либо первичном поликистозе менструация может вообще не наступить, либо наступить, но с очень сильными или скудными выделениями.

Вторичным поликистозом обычно страдают зрелые женщины, у которых есть проблемы с повышенным сахаром и инсулином. Часто это встречается среди женщин в период менопаузы.

Для того чтобы вылечить поликистоз, необходимо незамедлительно начинать лечение, конечно же, после УЗИ и консультации с грамотным гинекологом. Каждая женщина должна раз в полгода проверяться у гинеколога, ведь пренебрегать этим — очень вредно для здоровья.

Симптомы поликистоза

Самостоятельно ставить диагноз себе не стоит, но существует ряд симптомов, обнаружив которые нужно серьезно задуматься и сразу же обратиться к врачу. Такими симптомами являются: длительная задержка менструации, сбитый менструальный цикл, повышенное оволосение в области лица, живота, груди, на руках и на ногах, иногда на спине. Также большое количество высыпаний (угри, прыщи), избыточный вес.

При УЗИ уже можно определить увеличение яичников, а также появление на них и в них новообразований (кист). Кроме УЗИ при подозрении на поликистоз необходимо сдать анализ на такие гормоны, как прогестерон, тестостерон и инсулин.

Если лечение начать несвоевременно, а уже в запущенном виде, то, естественно, оно будет намного длительнее и сложнее. Может быть и такое, что поликистоз диагностируют только после нескольких неудачных попыток забеременеть.

Если врачи констатируют факт бесплодия и называют причиной именно поликистоз, то нужно быть готовым к сложному и довольно длительному лечению.

Лечение поликистоза

Для того чтобы вылечить поликистоз, можно лечиться консервативно и оперативно.

Консервативная терапия — это лечение медикаментами, как правило, гормональными препаратами. Обычно назначаются оральные контрацептивы, которые нормализуют состояние женщины. Благодаря им постепенно проходят высыпания на лице, уменьшается вес, налаживается работа яичников.

Оперативное лечение — это операция на яичниках методом лапароскопии. Такое лечение является эффективным, но назначается только тогда, когда консервативные методы не помогают в течение полугода.

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