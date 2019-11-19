Помело: какие полезные свойства фрукта и кому его есть нельзя

Этот фрукт низкокалорийный, поэтому отлично подходит для перекусов

Экзотический фрукт помело врачи рекомендуют употреблять в холодное время года из-за его полезных свойств. Как правильно выбрать необычный плод и кому его есть нельзя, читайте дальше.

Врачи утверждают, что плод помела – чемпион среди цитрусовых по количеству витаминов. А по вкусу он напоминает смесь апельсина с грейпфрутом.

"Помела должна быть оранжевой и тяжелой, а также упругой. А вот, когда она мягкая, то значит, что уже испорчена", – поясняет продавец помелы.

В отличие от других цитрусовых, у этого фрукта очень толстая кожура. Поэтому, чтобы почистить помело, нужно приложить немного усилий.

Плод помело богат витаминами группы В, которые просто необходимы организму в холодное время, отмечает диетолог.

Помело – фрукт низкокалорийный Фото: Pixabay

"Когда люди болеют респираторно вирусными инфекциями очень полезно и очень хорошо употреблять именно этот фрукт", – советует диетолог Инна Раилко и добавляет, что фрукт низкокалорийный, поэтому подходит для перекусов.

Но, если вы аллергик, если есть в принципе аллергия на цитрусовые, то надо вообще исключить, предупреждает специалист и добавляет, что помело также нельзя людям с больным желудком.

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