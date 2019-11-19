Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Помело: какие полезные свойства фрукта и кому его есть нельзя

Этот фрукт низкокалорийный, поэтому отлично подходит для перекусов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32

Экзотический фрукт помело врачи рекомендуют употреблять в холодное время года из-за его полезных свойств. Как правильно выбрать необычный плод и кому его есть нельзя, читайте дальше.

Врачи утверждают, что плод помела – чемпион среди цитрусовых по количеству витаминов. А по вкусу он напоминает смесь апельсина с грейпфрутом.

"Помела должна быть оранжевой и тяжелой, а также упругой. А вот, когда она мягкая, то значит, что уже испорчена", – поясняет продавец помелы.

Читайте также:
Помело: почему стоит включить этот экзотический фрукт в свой зимний рацион

В отличие от других цитрусовых, у этого фрукта очень толстая кожура. Поэтому, чтобы почистить помело, нужно приложить немного усилий.

Плод помело богат витаминами группы В, которые просто необходимы организму в холодное время, отмечает диетолог.

Помело – фрукт низкокалорийный
Помело – фрукт низкокалорийный
Фото: Pixabay

"Когда люди болеют респираторно вирусными инфекциями очень полезно и очень хорошо употреблять именно этот фрукт", – советует диетолог Инна Раилко и добавляет, что фрукт низкокалорийный, поэтому подходит для перекусов.

Но, если вы аллергик, если есть в принципе аллергия на цитрусовые, то надо вообще исключить, предупреждает специалист и добавляет, что помело также нельзя людям с больным желудком.

Ранее мы выясняли, что есть, чтобы оставаться молодым: антивозрастная диета.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что такое рак: причины, основные симптомы и лечение онкологии Как говорить с детьми про смерть, рак и другие серьезные проблемы в семье: совет психолога Как бросить курить: пять эффективных методов Рак молочной железы: что важно знать каждой женщине
здоровье фрукты помело
Реклама

Новости партнеров

Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:00Wellness

Сильная магнитная буря придет на Землю в ближайшие дни

Сегодня, 13:25Fun

19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 09:14Fun

Мужчина наотрез отказался лететь с соседкой в самолете: фото девушки

Вчера, 20:03Шоу-бизнес

Новая жертва: 49-летняя Наоми Кэмпбелл снова влюбилась

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
6 новых идей для ваших штор
6 новых идей для ваших штор
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
Назван продукт, уменьшающий риск диабета
Назван продукт, уменьшающий риск диабета