Помогает ли полоскание горла соленой водой от коронавируса: ответ доктора Комаровского

По его словам, это точно не навредит и даже отвлечет вас от плохих мыслей

Во время пандемии коронавируса, которая продолжается уже третий месяц, появилось много различной информации о том, что спасает от коронавируса и как себя уберечь. В интернет-среде стал популярным совет полоскать горло соленой или подкисленной водой, что якобы должно уберечь человека от коронавируса. Так ли это на самом деле, рассказал доктор Евгений Комаровский у себя в Instagram.

У доктора спросили, правда ли, что коронавирус, прежде чем достигнуть легких, четыре дня держится в горле. И если пить много воды и полоскать горло горячей соленой или подкисленной водой, то это обезвредит и в конце концов уберет вирус из организма. На что Комаровский дал очень четкий ответ.

Нужно ли полоскать горло для профилактики коронавируса Фото: freepik.com

"Количество неадекватной и бредовой информации достало уже всех вокруг. Это абсолютные глупости! Кто вам сказал, что вирус четыре дня живет в горле?" – прокомментировал доктор.

По его словам, полоскание горла кипяченой соленой водой точно не навредит и даже отвлечет вас от плохих мыслей. Но вот от коронавируса точно не спасет.

"Главное, пока полощете горло, продолжайте мыть руки и делайте это на расстоянии двух метров от других людей. Если бы все было так просто — для излечения от коронавируса всем людям нужно было бы всего лишь пополоскать горло горячей соленой или подкисленной водой", – подытожил Комаровский и попросил людей не распространять недостоверную информацию.

Как врачи борются с коронавирусом – смотрите видео:

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле.

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