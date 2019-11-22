Пониженное давление – частая проблема молодых людей

Как избавиться от хронической усталости, головных болей, нехватки энергии, бессонницы и постоянного напряжения

Как плавно понизить давление Фото: freepik.com

Современная жизнь напоминает марафон – мы постоянно куда-то бежим, спешим сломя голову, что-то делаем… А вечером хватает сил только на то, чтобы раздеться и завалиться спать. И ничего с этим не поделаешь – современный ритм жизни держит нас в постоянном напряжении. Но проходит время и такой ритм жизни сказывается на всем: притупляется внимание, снижается скорость реакции, начинаются проблемы со сном. Эти симптомы первые звоночки к такому серьезному заболеванию как синдром хронической усталости, или как его называют по-другому астения, синдром менеджера, синдром "сгорания" или болезнь активных людей.

Астения

Долгое время диагноз "астения" не существовал. В нашей стране о нем заговорили в 80-х – 90-х годах прошлого века. Но это не значит, что болезнь для нас новая – у нас ее часто называли "вегетососудистой дистонией". Распространенность этого заболевания достаточно велика и, к сожалению, продолжает расти. Статистика, увы, совсем неутешительна. По данным разных исследований, в США больных астенией — от 3 до 10 миллионов. А ученые из Калифорнийского университета (Сан-Франциско) говорят, что в ближайшее время болезнь поразит около 1,5% населения земли. Немецкие же специалисты убеждены: в их стране 90% жителей — потенциальные носители СХУ (синдром хронической усталости), а у 3% болезнь уже проявилась в той или иной форме.

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Болезнь молодых

Кто же подвержен астении? Это заболевание бич молодых амбициозных людей, которые, стремятся покорить карьерные вершины не щадя себя. Из-за постоянного цейтнота молодые нерегулярно и неправильно питаются, недосыпают и ведут малоподвижный образ жизни. И как результат – длительная постоянная усталость, которая не проходит даже после продолжительного отдыха. Она длится неделями, месяцами, концентрация внимания резко падает, наступает слабость даже после минимальных физических и умственных нагрузок, ощущение постоянной нехватки сил, появляется эмоциональная неустойчивость, раздражительность, одолевает бессонница. Для многих, к сожалению, эти симптомы очень знакомы.

У других людей астения может проявляться по-другому: головные боли, головокружение, небольшие повышения температуры, боли в сердце, сердцебиение, изменение артериального давления, немотивированный страх, периодическая депрессия. Особенно астения вредна мужчинам – так как у них резко снижается половая функция.

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На фоне всех этих неприятностей падает иммунитет, а это "отличная новость" для вирусов и бактерий, которые тут же норовят забраться в организм и существенно попортить нам и без того нелегкую жизнь. Начинаться астения может постепенно, а может "ударить" сразу во всей красе, напоминая грипп, ведь недаром её иногда называют "гриппом молодых карьеристов". Только в отличие от него слабость при синдроме хронической усталости может оставаться на долгие месяцы, а то и годы.

Основной симптом

Главное проявление астении – пониженное давление (гипотония). Распознать ее не так-то просто, но основным показателем все же является значение давления. Хорошо, если дома есть тонометр – можно проверить себя. Например, если в состоянии полного покоя на протяжении длительного времени уровень артериального давления ниже 100/60, то стоит провериться на предмет гипотонической болезни. Также при подозрениях на этот диагноз не лишним будет сдать анализ крови на гемоглобин. Естественно, что такие неутешительные симптомы существенно влияют на качество повседневной жизни и ставят под угрозу не только карьеру, но и самое дорогое, что у нас есть – здоровье.

Причина астении

Откуда же берется эта "новая" болезнь XXΙ века, от чего она возникает? Есть много мнений. Например, некоторые специалисты считают, что гипотония — это "дело рук" вирусов. Другие же исследователи, полагают, что причины астении кроются в плохой экологии, недостатке витаминов, неврозах, постоянных стрессах, высокой ответственности и напряженном ритме работы. Но бывает, что гипотония являться не отклонением, а абсолютно нормальным состоянием организма. Люди, страдающие этим недугом, часто жалуются на общую слабость, периодические головные боли, вялость, бессонницу, апатию.

Что интересно, заболевание в 2 раза чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Причем молодые подвергаются синдромом хронической усталости чаще, чем люди в возрасте. Возможно, его распространению способствует изменения в гормональном фоне, отсутствие в наше время у очень многих женщин нормальных эмоционально-чувственных, близких здоровых парных отношений.

Как лечить?

Не всегда в этом состоянии человек обратиться за помощью, а если и решится, то, скорее всего, попадает на узких специалистов. Из-за нарушения сна он обратится к невропатологу или психоневрологу, из-за нарушения работы желудочно-кишечного тракта – к гастроэнтерологу, из-за перепадов давления – к кардиологу. Специалист будет подбирать терапию, назначать лекарства, но это лечение может не привести к ожидаемому эффекту, так как причина кроется ни в каком-либо одном заболевании, а в дисбалансе работы нескольких систем организма.

Для лечения астении нужен комплексный подход. Бороться с гипотонией можно, изменив образ жизни и вплотную занявшись своим здоровьем. Во-первых – регулярные, но умеренные физические нагрузки. Можно заняться утренней гимнастикой, йогой, бегом трусцой, плаваньем. Очень полезны длительные пешие прогулки на свежем воздухе. Во-вторых, необходима тренировка сосудистого тонуса и "гимнастика для капилляров". В этом помогут контрастные души, закаливание, массаж, рефлексотерапия.

Не последнюю роль в нормализации жизненных показателей организма отводится и питанию. Организм должен получать достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов. Это особо актуально в период межсезонья. Питание должно быть полноценным и сбалансированным. По возможности, рекомендуется ежедневно употреблять зелень, как можно больше овощей и фруктов (американские диетологи советуют в день съедать минимум 5 разных овощей в любом виде). Исключите из своего рациона разного рода стимуляторы и рафинированные продукты (избыточное количество кофе, конфеты, сахар, пирожные, сливочное масло и т. п.). Пища должна быть свежеприготовленной. Пейте свежевыжатые овощные и фруктовые соки. Еще оно средство от астении – аутотренинг и психотерапия. Позитивные мысли, гармония с собой, с семьей всегда приводит к хорошим результатам.

"Французская" диета

Медикаментозная терапия в любом случае должна назначаться врачом. При запущенных стадиях гипотонии эффективным будет использование фитотерапевтических препаратов, таких, как настойка элеутерококка, корня женьшеня, лимонника, заманихи. Использование различных комплексов поливитаминов, макро-, микроэлементов, биологических добавок, тонизирующих средств тоже поможет избежать скачков давления.

Еще один совет – старайтесь полноценно высыпаться. Во время сна организм обновляется, происходят регенерации клеток и тканей, все системы отдыхают и восстанавливаются, готовясь к новому дню. Недосыпания и переутомления способны разрушить и ослабить иммунную и нервную системы и истощить энергетические резервы организма. Для каждого человека существует своя норма сна, которой не стоит пренебрегать.

Еще один важный момент в профилактике и лечении астении – нормализация эмоциональной и половой сферы. Недаром в народе существует поверье, что лучшее средство лечения всех болезней — это "французская диета" (утром – секс, в обед – кекс, вечером – секс, если не помогает, – мучное исключить).

В повседневной деятельности не "распыляйтесь", из всех дел выбирайте самые важные и решайте их. Ни в коем случае не поддавайтесь хандре и не жалуйтесь. Старайтесь видеть во всем положительные стороны. Сохраняйте оптимизм.

И всегда помните, что легче предотвратить болезнь, чем лечить ее последствия. Будьте здоровы и не позволяйте, и не давайте болезням ни малейшего шанса.

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