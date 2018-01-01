Популярное в Украине блюдо признали смертельно опасным – вызывает мутации
Этот продукт провоцирует рак легких, мочевого пузыря и кожи
Ученые из Китая выяснили, что употребления в пищу приготовленного на углях мяса является опасным для человеческого здоровья.
Исследователи утверждают: при горении угля образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Подобные соединения очень опасны для здоровья, поскольку могут спровоцировать генетические мутации, которые способствуют развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи, пишет Environmental Science & Technology.
При этом опасно не только употреблять приготовленное на углях мясо, но и находится близко от мангала в процессе жарки шашлыка. Сообщается, что даже кратковременное нахождение рядом с мангалом может способствовать развитию онкологических заболеваний.
Напомним, ученые назвали неожиданную причину рака.
Британские ученые из Института изучения рака выяснили, что возникновение детского острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) связано с генетической предрасположенностью и стерильным окружением.
Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака.
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