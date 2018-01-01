Популярное в Украине блюдо признали смертельно опасным – вызывает мутации

Этот продукт провоцирует рак легких, мочевого пузыря и кожи

Мясо может быть опасным для здоровья. Фото: pixabay

Ученые из Китая выяснили, что употребления в пищу приготовленного на углях мяса является опасным для человеческого здоровья.

Исследователи утверждают: при горении угля образуются полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Подобные соединения очень опасны для здоровья, поскольку могут спровоцировать генетические мутации, которые способствуют развитию рака легких, мочевого пузыря и кожи, пишет Environmental Science & Technology.

При этом опасно не только употреблять приготовленное на углях мясо, но и находится близко от мангала в процессе жарки шашлыка. Сообщается, что даже кратковременное нахождение рядом с мангалом может способствовать развитию онкологических заболеваний.

Напомним, ученые назвали неожиданную причину рака.

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