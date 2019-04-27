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Последствия Coachella: в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса

После музыкального фестиваля в Америке многие подцепили неприятный вирус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Герпес передается черед поцелуи
Герпес передается черед поцелуи
Фото: freepik.com

Ежегодный музыкальный фестиваль Coachella прошел в Калифорнии с 12 по 21 апреля. В этом году на мероприятии выступили такие звезды, как Childish Gambino, Ариана Гранде, Билли Айлиш и Идрис Эльба.

Но многих меломанов ожидал неприятный сюрприз: вспышка вируса герпеса. Как сообщает TMZ, около 1105 случаев было зарегистрировано в калифорнийских городах Индио, Палм-Дезерт, Лос-Анджелес и Сан-Диего – именно там проживает большая часть гостей Coachella.

Мы решили разобраться, что представляет собой герпес и как уберечься от этого заболевания.

Симптомы герпеса

Главные симптомы лабиального герпеса – жжение, покалывание и зуд губ или вокруг рта. При этом избавиться от вируса навсегда невозможно, он будет время от времени проявлять себя.

Следует отметить, что вирус лабиального герпеса достаточно распространен во всем мире, а его носителями являются большинство людей. Инфицирование происходит контактным путем – от человека к человеку, а вирус, однажды попав в клетку организма, остается в ее ДНК навсегда.

Помаду и зубную щетку после герпеса стоит поменять
Помаду и зубную щетку после герпеса стоит поменять
Фото: Pixabay

Когда можно заразиться герпесом

  • при снижении иммунитета на фоне ОРВИ и ОРЗ;
  • при длительном стрессе и хронической усталости;
  • при повреждениях кожи, полученных в результате пребывания на солнце без защиты от УФ-лучей;
  • при микротравмах кожи и слизистой оболочки губ;
  • при гормональных изменениях во время менструального цикла у женщин

Герпес: признаки

Сначала ощущается легкое покалывание губ, которое впоследствии переходит в жгучую боль, отек или зуд. Затем формируются видимые признаки герпеса – красные отекшие участки, которые могут выходит за пределы рта.

Профилактика герпеса: как избежать распространения вируса

Чтобы не заразиться, нужно:

  • часто мыть руки и стараться не касаться своих губ;
  • отказаться от поцелуев, избегать любого контакта с кожей и губами других людей;
  • пользоваться отдельным полотенцем, средствами личной гигиены, приборами, посудой и косметикой;

А если герпес все же появился, при первых же симптомах следует использовать специальные мази и противовирусные препараты.

Напомним, ранее мы писали, как продлить молодость кожи. "Сегодня" также делились советами, как успокоить нервы.

Смотрите видео, как сделать губы соблазнительным за две минуты:

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вирус герпес Coachella
Источник: Сегодня
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