Последствия Coachella: в Калифорнии зафиксирована вспышка герпеса
После музыкального фестиваля в Америке многие подцепили неприятный вирус
Ежегодный музыкальный фестиваль Coachella прошел в Калифорнии с 12 по 21 апреля. В этом году на мероприятии выступили такие звезды, как Childish Gambino, Ариана Гранде, Билли Айлиш и Идрис Эльба.
Но многих меломанов ожидал неприятный сюрприз: вспышка вируса герпеса. Как сообщает TMZ, около 1105 случаев было зарегистрировано в калифорнийских городах Индио, Палм-Дезерт, Лос-Анджелес и Сан-Диего – именно там проживает большая часть гостей Coachella.
Мы решили разобраться, что представляет собой герпес и как уберечься от этого заболевания.
Симптомы герпеса
Главные симптомы лабиального герпеса – жжение, покалывание и зуд губ или вокруг рта. При этом избавиться от вируса навсегда невозможно, он будет время от времени проявлять себя.
Следует отметить, что вирус лабиального герпеса достаточно распространен во всем мире, а его носителями являются большинство людей. Инфицирование происходит контактным путем – от человека к человеку, а вирус, однажды попав в клетку организма, остается в ее ДНК навсегда.
Когда можно заразиться герпесом
- при снижении иммунитета на фоне ОРВИ и ОРЗ;
- при длительном стрессе и хронической усталости;
- при повреждениях кожи, полученных в результате пребывания на солнце без защиты от УФ-лучей;
- при микротравмах кожи и слизистой оболочки губ;
- при гормональных изменениях во время менструального цикла у женщин
Герпес: признаки
Сначала ощущается легкое покалывание губ, которое впоследствии переходит в жгучую боль, отек или зуд. Затем формируются видимые признаки герпеса – красные отекшие участки, которые могут выходит за пределы рта.
Профилактика герпеса: как избежать распространения вируса
Чтобы не заразиться, нужно:
- часто мыть руки и стараться не касаться своих губ;
- отказаться от поцелуев, избегать любого контакта с кожей и губами других людей;
- пользоваться отдельным полотенцем, средствами личной гигиены, приборами, посудой и косметикой;
А если герпес все же появился, при первых же симптомах следует использовать специальные мази и противовирусные препараты.
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