Последствия карантина: за последний год украинцы поправились на килограмм

Многие жители Украины набрали лишний вес во время карантина

Государственная служба статистики составила портрет среднестатистического украинца и предоставила данные о среднем весе и росте мужчин и женщин. Оказалось, что более половины жителей страны имеют лишний вес. Кроме этого, украинцы массово считают себя бедняками.

Фото: Инфографика Сегодня.Lifestyle

Средний вес совершеннолетних украинцев составляет 75 килограммов, а средний рост – 169 сантиметров. По данным статистики, средний рост украинских женщин – 164 сантиметров, а мужчин – 175 сантиметров. Кстати, за последний год украинцы поправились на килограмм. Женщины в среднем весят около 71 килограмма, а мужчины – около 80 килограммов.

По данным Госстата, у 1,2% украинцев заниженная масса тела, у 42,4 – нормальная, а вот с избыточным весом проживает 39,7% украинцев, с ожирением -16%, с крайним ожирением – 0,7%. Если смотреть на общий показатель, то проблемы с лишним весом имеют 56,4% граждан Украины. При этом, почти 24% женщин регулярно занимаются спортом, а среди мужчин этот показатель выше – около 40%.

По данным экспертов, самые тяжелые люди живут в Соединенных Штатах. Тамошние мужчины весят в среднем – 88 килограммов, а женщины – 75-ть. Много тучных также в Хорватии и Великобритании. Зато самыми стройными оказались жители Азии. Средний вес вьетнамца – 58 килограммов, вьетнамки – 45 килограммов.

Напомним, ранее мы рассказывали о причинах ожирения у детей, а также сообщали, почему люди набирают вес.

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