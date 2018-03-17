Постоянная усталость может являться симптомом опасного заболевания

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Усталость возникает как следствие анемии, развивающейся из-за снижения концентрации кислорода в мышцах и мозге

Это может быть не просто усталость. Фото: flytothesky.ru
Это может быть не просто усталость. Фото: flytothesky.ru

Постоянно чувствуете себя уставшим? Лучше провериться у врача. В некоторых случаях усталость может быть признаком почечной недостаточности, предостерегли врачи.

По словам ученых, усталость возникает как следствие анемии, развивающейся из-за снижения концентрации кислорода в мышцах и мозге. Уменьшение кислорода, в свою очередь, связано с сокращением выработки гормона эритропоэтин, который стимулирует производство красных кровяных клеток.

Одним из наиболее тревожных симптомов проблем с почками являются изменения в ощущениях вкуса пищи. "Еда может на вкус напоминать метал; появляется тошнота и рвота. Это приводит к снижению аппетита и потере веса. Притом в дыхании человека ощущается аммиак", – проинформировали специалисты.

Также человек, у которого развивается почечная дисфункция, может жаловаться на головокружение, снижение качества памяти. Он постоянно мерзнет. Часто возникает зуд кожи на разных участках тела. Все это – результат ухудшения способности почек нормально фильтровать токсины.

Пена в моче является однозначной аномалией, так как говорит о повышенном уровне белка, пояснили дополнительно эксперты. Видимая отечность, изменение привычного графика мочеиспускания, например, по ночам, а также увеличение или сокращение объема мочи тоже относятся к числу симптомов, которые, по их словам, нельзя игнорировать.

Напомним, ранее были названы причины постоянного ощущения холода,

Также сообщалось, как похудеть и при этом экономить: интересная идея

О том, как самостоятельно укрепить свое здоровье, смотрите на видео ниже:
здоровье, болезни, усталость
Источник:

medikforum.ru

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