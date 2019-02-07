Потом все равно потратите на лекарства: Анита Луценко призвала не экономить на питании

Известная спортсменка и тренер советует питаться сбалансированно

Анита Луценко рекомендует не экономить на продуктах Фото: instagram.com/anitasporty

На своей странице в Instagram известная украинская спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко старается не только публиковать личные фотографии, но и делится с поклонниками полезными советами о здоровье и красоте.

Недавно фитнес-тренер раскрыла формулу идеального веса, а теперь призвала украинцев тратить деньги на полезную еду и быть здоровыми, чем потом на лекарства.

"Есть мнение, что здоровое питание – это дорого! Но у меня к этому отношение простое: можно тратить деньги на еду хорошую (вкусную и полезную), а можно на несбалансированное питание (без преобладания овощей, ягод, фруктов) и тратить деньги на лекарства и болезни в будущем.

Деньги по итогу те же, а качество жизни – разное. В первом случае ты живешь стройный, счастливый, здоровый и на позитиве, а во втором случае – в угнетенном состоянии, с постоянным чувством усталости. Всем желаю быть здоровыми и счастливыми!

P.S. Ко всему этому добавьте экономию на препаратах для суперпохудения, чаях, шортах, кремах... Мне кажется, индустрия быстрого похудения – это миллиарды долларов!", – посоветовала Анита подписчикам.

Напомним, ранее Анита Луценко рассказала, что делать, если очень хочется сладкого. Тренер также поделилась, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.

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