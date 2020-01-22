Повышенная температура у детей: когда стоит бить тревогу

Когда надо сбивать даже незначительно повышенную температуру

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Когда температурит ребенок, родители забывают обо всем, что знали о температуре раньше, заранее предполагая худшее. Температурофобия стала предметом забот педиатров. Около 60% педиатров склонны оценивать высокую температуру, как действие защитного механизма, но при этом почти все врачи считают нужным все же назначать жаропонижающее.

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Почему повышается температура

Какая же инфекция вообще приводит к повышению температуры? Вирусы, включая и те, которые вызывают грипп, мононуклеоз, бешенство, корь. Дети тяжелее, чем взрослые, переносят повышение температуры, особенно длительное. У них очень быстро истощаются реакции приспособления. Чем младше ребенок, тем опаснее для него быстрый и существенный подъем температуры. Если младенцу меньше 3 месяцев, то у него даже местная инфекция может принять характер общей, и жар при этом достигнет опасной границы гораздо быстрее, чем у взрослых. Считается, что 30-40 % младенцев до 3 месяцев, у которых температура повысилась до 40 °С, видимо, серьезно больны.

Иногда температура тела у детей повышается не из-за болезни, а оттого, что они слишком укутаны или чрезмерно набегались. Причиной лихорадки бывает и бесконтрольное применение различных лекарственных средств. Нередко при этом медикаменты, в том числе и жаропонижающие, применяются безо всяких на то оснований. Согласно рекомендациям специалистов ВОЗ, жаропонижающую терапию изначально здоровым детям, следует проводить при температуре тела не менее 38,5 °С.

Когда вызывать врача

Запомните: следует немедленно обращаться за медицинской помощью, если вашему малышу до 3 месяцев и у него поднялась температура выше 37,5 °С. Если младенцу от 3 до 6 месяцев — опасна температура выше 38,3 °С. Старше 6 месяцев — более 39,5 °С и держится более 12 часов. Высокая температура, особенно быстро растущая, может вызвать у детей фебрильные судороги.

Если у ребенка на фоне лихорадки отмечается ухудшение состояния, озноб, мышечные боли, нарушенное самочувствие, бледность кожных покровов и другие проявления токсикоза, жаропонижающая терапия должна проводиться немедленно. Особенно это касается детей из "группы риска": в возрасте до 8 месяцев; с фебрильными судорогами при наличии заболеваний центральной нервной системы; с хронической патологией органов кровообращения; с наследственными метаболическими заболеваниями. Им необходимо "сбивать" температуру даже при ее повышении до 37-38 °С.

Срочно вызывайте скорую помощь, если жар у ребенка сопровождается сильными головными болями, тошнотой, вялостью, судорогами, напряженностью мышц шеи (особенно, если это сопровождается болями в области головы и спины при прижатии подбородка к груди или попытке откинуть голову назад). Также, показаниями к срочному вызову врача, является температура с сыпью или красными точками под кожей, расстройством слуха, тяжестью в ухе, аномальным дыханием, отеком в районе между ухом и челюстью, отсутствием реакции на окружающих, апатией.

Что делать до прихода врача

До прихода врача обеспечьте ребенку обильное питье, потому что при повышении температуры на один градус потребность в жидкости возрастает до 10 мл на 1 кг массы тела.

В комнате, где находится больной, температура и влажность должны быть оптимальными — это уменьшит потерю влаги через кожные покровы и предотвратит пересыхание верхних дыхательных путей. Нельзя кутать и укрывать ребенка теплым одеялом, так как это может нарушить теплоотдачу с поверхности кожи и привести к еще большему повышению температуры. Обтирайте кожу ребенка теплой водой или проведите легкий массаж ручек и ножек, чтобы периферические кровеносные сосуды расширились. Это тоже способствует повышению теплоотдачи и снижению температуры.

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