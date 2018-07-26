Пожалуйста, без сладкого: Ульяна Супрун рассказала, что "запускает" работу мозга

Глава Минздрава развенчала мифы о положительном влиянии сладкого на продуктивность мозга

Сладкое делает нас вялыми и сонными. Фото: pixabay

Если вы думали, что конфеты, шоколадки, пирожные помогают вашему мозгу лучше справляться с задачами – это миф! Зато ограничение калорий и бег на длинные дистанции делают вас умнее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"То, что мозг как источник энергии может есть только глюкозу или созданные печенью из жиров кетоны – это правда. Но это нельзя считать лицензией на сладости и жирную пищу", – отмечается в сообщении.

Наше тело самостоятельно поддерживает постоянный уровень глюкозы благодаря гормонам. Кроме того, если вы в восторге от своей работы, вам, наверное, знакомо чувство бабочек в животе, покалывание в пальцах и муравьев на коже – значит, у вас выделяется гормон адреналин. Он делает так, чтобы глюкоза беспрепятственно поступала в кровь и питала мозг. Пирожные и тортики здесь ни к чему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Супрун дала несколько советов сладкоежкам

И совсем печальная новость: избыток сладкого быстро изымается из крови и к нейронам не попадает. Поэтому хотя сладкое и жирное дает временное удовольствие, но в итоге не помогает. Вместо того, делают нас вялыми и сонными.

Зато ограничения калорий и занятия спортом еще как "запускают" работу мозга. Они способствуют образованию так называемого нейротрофного фактора мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), что способствует выживанию нейронов и их взаимодействию, а значит – обучению и памяти.

Для поддержания мозга, как и здоровья всего организма, ученые советуют питаться сбалансировано, разнообразно, избегать жирного и сладкого, быть физически активными и достаточно отдыхать.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, полезно ли спать днем. Также Ульяна Супрун развенчала мифы о высоком давлении. Кроме того, глава Минздрава развенчала популярный миф о том, что можно пить в жару.