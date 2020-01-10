Правила и виды разгрузочных дней для похудения после праздников

Такое очищение организма нужно не только для потери наеденного за праздники, а и для здоровья

Какие правила разгрузочных дней после праздников Фото: Pexels

Новогодние праздники уже позади, все блюда съедены и теперь важно позаботиться о фигуре и своем здоровье. Уместными здесь будут разгрузочные дни, которые полезны и для здоровья, и для похудения. Важно понимать, что такое очищение организма нужно не только для потери наеденного за праздники, а и для нормализации обменных процессов.

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Правила разгрузочных дней после праздников

К разгрузке нужно подготовиться два-три дня, отказавшись от сладкого, жирного, жаренного и соленого, а также уменьшив порции. Нельзя резко переходить с режима "все дозволено" до одного кефира или гречки. Не увлекайтесь разгрузочными днями, ведь оптимальная продолжительность такой строгой очистки организма – 1 день, максимум – 3 дня. В противном случае, вы можете только навредить своему организму и даже привести к проблемам со здоровьем. Разгрузочный день лучше всего проводить на выходных. Ведь даже самый спокойный первый рабочий день после праздников может стать стрессом, поэтому постарайтесь не перегружать организм дополнительно.

Разгрузочный день на яблоках

Такое очищение организма позволяет сбросить три килограмма. Ученые выяснили, что частое употребление яблок увеличивает в кишечнике особый вид бактерий, которые способствуют более качественному усвоению пищи.

Согласно исследованиям американцев, женщины, съедающие по три яблока в день худеют быстрее тех, кто вообще их не употребляет. К минусам разгрузки на яблоках можно отнести их свойство стимулировать аппетит.

Разгрузочный день на кефире

Такое очищение организма позволяет сбросить два килограмма. Он считается одним из самых популярных видов разгрузки и помогает нормализовать работу кишечника, улучшить его микрофлору и является неплохой профилактикой кариеса. К минусам такой разгрузки можно отнести слабительное свойство кефира.

Разгрузочный день на гречке

Такое очищение организма позволяет сбросить полтора килограмма лишнего веса. В гречке содержится много полезных витаминов и микроэлементов. Только важно запомнить одно правило: гречку варить нельзя, только запаривать, не использовать соль, масло или какие-либо другие соусы. К минусам такого очищения можно отнести только медленный эффект для похудения.

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