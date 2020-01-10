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Правила и виды разгрузочных дней для похудения после праздников

Такое очищение организма нужно не только для потери наеденного за праздники, а и для здоровья

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:04
Какие правила разгрузочных дней после праздников
Какие правила разгрузочных дней после праздников
Фото: Pexels

Новогодние праздники уже позади, все блюда съедены и теперь важно позаботиться о фигуре и своем здоровье. Уместными здесь будут разгрузочные дни, которые полезны и для здоровья, и для похудения. Важно понимать, что такое очищение организма нужно не только для потери наеденного за праздники, а и для нормализации обменных процессов.

Советы, которые легко и быстро проведут детокс после праздников – смотрите видео:

Правила разгрузочных дней после праздников

  1. К разгрузке нужно подготовиться два-три дня, отказавшись от сладкого, жирного, жаренного и соленого, а также уменьшив порции. Нельзя резко переходить с режима "все дозволено" до одного кефира или гречки.
  2. Не увлекайтесь разгрузочными днями, ведь оптимальная продолжительность такой строгой очистки организма – 1 день, максимум – 3 дня. В противном случае, вы можете только навредить своему организму и даже привести к проблемам со здоровьем.
  3. Разгрузочный день лучше всего проводить на выходных. Ведь даже самый спокойный первый рабочий день после праздников может стать стрессом, поэтому постарайтесь не перегружать организм дополнительно.

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Разгрузочный день на яблоках

Такое очищение организма позволяет сбросить три килограмма. Ученые выяснили, что частое употребление яблок увеличивает в кишечнике особый вид бактерий, которые способствуют более качественному усвоению пищи.

Согласно исследованиям американцев, женщины, съедающие по три яблока в день худеют быстрее тех, кто вообще их не употребляет. К минусам разгрузки на яблоках можно отнести их свойство стимулировать аппетит.

Разгрузочный день на кефире

Такое очищение организма позволяет сбросить два килограмма. Он считается одним из самых популярных видов разгрузки и помогает нормализовать работу кишечника, улучшить его микрофлору и является неплохой профилактикой кариеса. К минусам такой разгрузки можно отнести слабительное свойство кефира.

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Разгрузочный день на гречке

Такое очищение организма позволяет сбросить полтора килограмма лишнего веса. В гречке содержится много полезных витаминов и микроэлементов. Только важно запомнить одно правило: гречку варить нельзя, только запаривать, не использовать соль, масло или какие-либо другие соусы. К минусам такого очищения можно отнести только медленный эффект для похудения.

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Источник: Сегодня
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