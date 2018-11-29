Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Узнайте, что должно входить в рацион здорового питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Похудеть поможет правильное питание Фото: freepik.com
Похудеть поможет правильное питание Фото: freepik.com

Специалисты в один голос утверждают: строгие диеты вредны для здоровья. Чтобы нормализовать вес, нужно перейти на сбалансированное питание. Как же питаться, чтобы похудеть постепенно и эффективно?

Правильное питание для снижения веса

Существуют правила, соблюдая которые действительно можно сбросить вес. Они не являются чем-то экстраординарным и сложным, скорее наоборот – это проверенные жизнью советы.

  • Откажитесь от диет и голодовок. Резкая смена образа жизни может только навредить.
  • Черный чай лучше заменить зеленым.
  • Ни в коем случае не переедать, особенно на ночь.
  • Питаться нужно четыре раза в день. Необходимо индивидуально подобрать время, что бы прием пищи был не "на ходу".
  • Вредных перекусов быть не должно. Кстати, "невинные" бутербродики являются одной из причин избыточного веса. Желудок должен работать по расписанию.
  • Внезапный голод можно утолять водой или некислыми фруктами.
  • Пересмотреть привычные порции пищи – возможно, чтобы насытиться, вам нужно гораздо меньше еды.
  • Обязательно необходимы: мясо, рыба, курица, овощи, зелень, фрукты, крупы и цельнозерновые продукты. Готовьте их в духовке или на пару. Сыроедением увлекаться не стоит.
  • Включите в свой рацион полезные жиры – авокадо, орехи, морскую рыбу.
  • Хлеб только черный и не мягкий.
  • Откажитесь от магазинных пирожных и тортиков.
  • Употребляйте можно меньше консервов, сосисок и колбас.
  • Следует полностью отказаться от алкоголя.
  • Не обязательно пить много воды. Полтора-два литра – вполне достаточно. Ни в коем случае не пить ее ни перед едой, ни сразу после. Очень полезно выпивать полстакана теплой воды утром.
  • Не есть на ночь сладкого.
  • Соль и сахара необходимы, но их употребление необходимо свести к минимуму.
  • Больше витаминов группы А, D3,В, Е и С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Японский чай матча: почему стоит немедленно включить его в свое меню

Что нужно есть, чтобы похудеть

Основные моменты правильного питания не являются сложными. Гораздо труднее достичь гармонии в потреблении жизненно необходимых организму веществ. Для нормального протекания процесса похудения надо выдерживать суточный рацион по основным элементам особенно тщательно. Дело в том, что когда человек питается без каких-либо условий, организм, как правило, получает все необходимое, а когда начинаются ограничения, может быть ухудшение самочувствия, вызванное нехваткой какого-либо элемента. Но и здесь организм-помощник. В нужный момент он сам захочет это съесть. У каждого человека бывали в жизни моменты, когда безумно чего-то хочется. Это тот самый случай. А для здоровой жизни человеку нужны:

  • Белки – основной строительный материал. Потребность организма при отсутствии сильных физических нагрузках сто граммов в день.
  • Жиры – энергия. Способствуют усвоению многих минералов, укрепляют клеточные структуры. Обеспечивают клетки энергией в отсутствии углеводов. Суточная потребность сто граммов в день.
  • Углеводы – основной источник энергии. Их основная особенность в том, что быстрые углеводы (сахар) можно употреблять только перед физическими нагрузками. Медленные (фруктоза) усваиваются дольше, поэтому их предпочтительнее употреблять в любое время. Суточная потребность до четырехсот граммов в день.
  • Энзимы. Открытие современности. Это ферменты, влияющие практически на все процессы в организме. Содержатся в свежей растительной пище.
  • Антиоксиданты. Кислород, витамины С и Е. Усиливают клеточный метаболизм. Способствуют выводу из организма свободных радикалов и тяжелых металлов.
  • Витамины. А, группы В, Е, К. Это овощи, мясо, говяжья печень, рыба.
  • Микроэлементы. Йод, Калий, Магний, Кальций, Цинк, Хром. Содержатся, в основном, в овощах.

Что касается белков, жиров и углеводов, то здесь все ясно, а одних только микроэлементов и макроэлементов человеку необходимо несколько десятков. Поводов для паники нет. Они содержатся в воде, воздухе, продуктах, многие вырабатываются самим организмом. Умеренность и осведомленность плюс умение слушать свой организм позволят каждому добиться желаемого результата – похудеть и стать здоровее. И не стоит забывать о том, что пища должна быть вкусной.

Смотрите видео, почему Ульяна Супрун рекомендует взять за основу питания средиземноморскую диету:

Еще несколько материалов по теме:
22-летняя девушка после тотального похудения удалила 6 кг кожи Как без последствий похудеть раз и навсегда: пять "законов" на каждый день 21-летняя американка похудела на 90 кг: "Ем по шесть раз в день" Назван лучший метод похудения в области живота
похудение лишний вес правильное питание прием пищи
Источник: beautynet.ru
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров