Правильное питание для похудения: каким оно должно быть
Узнайте, что должно входить в рацион здорового питания
Специалисты в один голос утверждают: строгие диеты вредны для здоровья. Чтобы нормализовать вес, нужно перейти на сбалансированное питание. Как же питаться, чтобы похудеть постепенно и эффективно?
Правильное питание для снижения веса
Существуют правила, соблюдая которые действительно можно сбросить вес. Они не являются чем-то экстраординарным и сложным, скорее наоборот – это проверенные жизнью советы.
- Откажитесь от диет и голодовок. Резкая смена образа жизни может только навредить.
- Черный чай лучше заменить зеленым.
- Ни в коем случае не переедать, особенно на ночь.
- Питаться нужно четыре раза в день. Необходимо индивидуально подобрать время, что бы прием пищи был не "на ходу".
- Вредных перекусов быть не должно. Кстати, "невинные" бутербродики являются одной из причин избыточного веса. Желудок должен работать по расписанию.
- Внезапный голод можно утолять водой или некислыми фруктами.
- Пересмотреть привычные порции пищи – возможно, чтобы насытиться, вам нужно гораздо меньше еды.
- Обязательно необходимы: мясо, рыба, курица, овощи, зелень, фрукты, крупы и цельнозерновые продукты. Готовьте их в духовке или на пару. Сыроедением увлекаться не стоит.
- Включите в свой рацион полезные жиры – авокадо, орехи, морскую рыбу.
- Хлеб только черный и не мягкий.
- Откажитесь от магазинных пирожных и тортиков.
- Употребляйте можно меньше консервов, сосисок и колбас.
- Следует полностью отказаться от алкоголя.
- Не обязательно пить много воды. Полтора-два литра – вполне достаточно. Ни в коем случае не пить ее ни перед едой, ни сразу после. Очень полезно выпивать полстакана теплой воды утром.
- Не есть на ночь сладкого.
- Соль и сахара необходимы, но их употребление необходимо свести к минимуму.
- Больше витаминов группы А, D3,В, Е и С.
Что нужно есть, чтобы похудеть
Основные моменты правильного питания не являются сложными. Гораздо труднее достичь гармонии в потреблении жизненно необходимых организму веществ. Для нормального протекания процесса похудения надо выдерживать суточный рацион по основным элементам особенно тщательно. Дело в том, что когда человек питается без каких-либо условий, организм, как правило, получает все необходимое, а когда начинаются ограничения, может быть ухудшение самочувствия, вызванное нехваткой какого-либо элемента. Но и здесь организм-помощник. В нужный момент он сам захочет это съесть. У каждого человека бывали в жизни моменты, когда безумно чего-то хочется. Это тот самый случай. А для здоровой жизни человеку нужны:
- Белки – основной строительный материал. Потребность организма при отсутствии сильных физических нагрузках сто граммов в день.
- Жиры – энергия. Способствуют усвоению многих минералов, укрепляют клеточные структуры. Обеспечивают клетки энергией в отсутствии углеводов. Суточная потребность сто граммов в день.
- Углеводы – основной источник энергии. Их основная особенность в том, что быстрые углеводы (сахар) можно употреблять только перед физическими нагрузками. Медленные (фруктоза) усваиваются дольше, поэтому их предпочтительнее употреблять в любое время. Суточная потребность до четырехсот граммов в день.
- Энзимы. Открытие современности. Это ферменты, влияющие практически на все процессы в организме. Содержатся в свежей растительной пище.
- Антиоксиданты. Кислород, витамины С и Е. Усиливают клеточный метаболизм. Способствуют выводу из организма свободных радикалов и тяжелых металлов.
- Витамины. А, группы В, Е, К. Это овощи, мясо, говяжья печень, рыба.
- Микроэлементы. Йод, Калий, Магний, Кальций, Цинк, Хром. Содержатся, в основном, в овощах.
Что касается белков, жиров и углеводов, то здесь все ясно, а одних только микроэлементов и макроэлементов человеку необходимо несколько десятков. Поводов для паники нет. Они содержатся в воде, воздухе, продуктах, многие вырабатываются самим организмом. Умеренность и осведомленность плюс умение слушать свой организм позволят каждому добиться желаемого результата – похудеть и стать здоровее. И не стоит забывать о том, что пища должна быть вкусной.
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