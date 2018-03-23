Правильное питание на Пасху: как есть и не поправляться
Есть правила, которые помогут сохранить здоровье и быть в форме
Праздничные переедания после Пасхального поста могут закончиться дополнительными килограммами, воспалением поджелудочной и желчного пузыря. Диетологи советуют возвращаться к привычной пище не ранее, чем за месяц. Как подготовиться к окончанию поста, чтобы не попасть в больницу, расспрашивала корреспондент телеканала "Украина" Ксения Середа.
Овощи и каши – это основа рациона для украинки Натальи Сергеевой. В этом году женщина соблюдает пост – на 40 дней отказалась от мясных, рыбных и молочных блюд. Постится во второй раз. В прошлом году до конца не выдержала. Сейчас же к запрещенным блюдам безразлична.
Именно из молочных продуктов и стоит возвращаться к привычному режиму питания, говорит гастроэнтеролог Галина Незговорова. Больше специй и зелени – они улучшают пищеварение. А вот о мясе, особенно копченом, лучше на несколько месяцев забыть.
Тем же, кто мысленно уже уплетает мясо, специалисты советуют выбирать индейку или курицу.
В худшем случае рискуете набрать лишний вес или оказаться на больничной койке.
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