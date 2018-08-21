"Праздники, выходные дни – нет денег": врач объяснила, почему в Украине умирают пациенты

Скандал с умершей пациенткой в Каменском вызвал споры в сети

Из-за избитого врача разгорелся скандал. Фото: Depositphotos

Украинский врач Ольга Голубовская прокомментировала в Facebook инцидент с избиением врача в одной из больниц в Каменском (Днепропетровская область). Медика обвинили в смерти пациентки.

"Прочитала я некоторые комментарии про "врачей-убийц" под постом об избитом хирурге и хочу сказать следующее. Во-первых, почему такое запущенное состояние? Сколько она наблюдалась, был ли там тяжелый диабет, лечили его правильно или нет? А то всякое бывает… Конечно, разобраться надо... но на себя посмотреть тоже не мешает".

Кроме этого, медик отметила, что в медицине сейчас не хватает денег.

"Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, что делать докторам, когда состояние очень тяжелое, праздники, выходные дни, а у родственников нет денег реально на лечение... но что делать докторам, ответьте плиз, а весь негатив выливается именно на них. А знаете ли вы, дорогие, что иногда выделяемых государством денег хватает только на кислород и все. И те большие деньги, которые приходится нам всем платить в больницах, платятся в основном в аптеки и лаборатории, а не докторам в карман. Как-то спасают эти взносы, да, плохо, но благодаря этому у нас на скорую, например, есть почти все… Поэтому хотите кого-то побить, знайте, что врачебный кабинет – это последнее место, где надо это делать ... Других врачей нет, не будет и этих", – пишет Ольга Голубовская.

Врач посоветовала молодым врачам уезжать.

"В Украине молодым врачам делать нечего – уезжайте, сейчас самое хорошее время... Наши керманичи обойдутся без вас (как они думают), остальным вы не нужны. И в заключение... никогда не оправдывала халатность, никогда не покрывала нерадивых докторов, никогда не писала "левые" экспертизы, не делаю это и сейчас ... Но то, что нагнетается в обществе сейчас в отношение врачей, это мрак. Что делать тогда здесь нормальным докторам?", – спросила Ольга Голубовская у своих друзей и подписчиков в Facebook.

Как сообщает местное издание 5692.com.ua, на врача напал активист организации "Рух "Громадська варта". По предварительным данным, мотивом нападения стало то, что в этом отделении проходила лечение бабушка одного из активистов. Пожилой женщине поставили диагноз "гангрена ноги", а вскоре после выписки женщина умерла.

Не так давно в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти.

Ранее мы сообщали, что возле диагностического центра в Киеве в апреле неизвестные жестоко избили Юрия Лиску. Это уже второе нападение на врача, который открыто заявил о коррупции в медицине. А в Сумах избитая женщина-медик рассказала, что пациент без причины размахивал удостоверением облгосадминистрации, а затем набросился на нее.