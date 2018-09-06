Предсказана ранняя смерть миллиарда человек

Ученые назвали смертоносную болезнь

От опасных болезней может погибнуть 1,4 миллиарда человек. Фото: depositphotos

Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пришли к выводу, что 1,4 миллиарда человек пострадают от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и рака, что, возможно, приведет к их ранней смерти. Причиной этого называют небольшой уровень физической активности. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты провели опрос среди людей старше 18 лет, проживающих в 168 странах. Таким образом, удалось охватить различные популяции с общей численностью 1,9 миллиарда человек. По оценкам исследователей, во всем мире в 2016 году каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина не достигли рекомендуемого уровня физической активности, который определяется как 150 минут упражнений умеренной интенсивности или 70 минут высокой интенсивности в неделю.

Также оказалось, что чаще всего физической активностью занимаются люди с малым уровнем доходов (84 процента) в таких регионах, как Океания и Восточная и Юго-Восточная Азия. В 55 странах более трети населения не уделяло достаточно времени упражнениям. В четырех странах более половины людей вели сидячий образ жизни — Кувейт, Американское Самоа, Саудовская Аравия и Ирак. При этом женщины почти во всех регионах уступают мужчинам в уровне физической активности.

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