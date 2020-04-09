Предвестники беременности: шесть неожиданных признаков

Можно ли определить беременность до задержки

Те, кто давно планирует ребенка, прислушиваются к себе, к своим ощущениям задолго до задержки менструации. Действительно, во время беременности, на самых ранних сроках организм женщины начинает перестраиваться. Поэтому есть несколько ранних признаков, по которым можно заподозрить беременность.

"Чтобы 100% подтвердить беременность, нужно сдать анализ крови на ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) и сделать УЗИ. Обычные аптечные тесты определяют уровень ХГЧ в моче, а там он гораздо ниже, чем в крови. Но делать это нужно только после задержки менструации", – говорит гинеколог Марина Степнова.

Есть несколько симптомов, по которым можно предположить беременность. Но они не могут быть 100% информативными, так как наблюдаются у многих женщин в разные периоды цикла.

Небольшая боль внизу живота может быть симптомом беременности Фото: Depositphotos

Боль внизу живота. На самых первых неделях беременности особенно чувствительные девушки с низкой массой тела могут почувствовать несильные боли, покалывание внизу живота, ощущение наполненности. Это обусловлено тем, что при прикреплении плодного яйца усиливается приток крови к матке. Из-за этого могут быть и небольшие кровянистые мажущие выделения.

Усталость и раздражительность. Из-за гормональной перестройки могут возникнуть сильная усталость, слабость. Многие женщины отмечали, что еще до задержки месячных, главным симптомом беременности было постоянное желание спать. Перепады настроения тоже могут быть ранними предвестниками беременности. Если вы только что смеялись, а через 5 минут уже плачете, а любимый фильм вызывает чувство раздражения, то стоит задуматься о возможной беременности.

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Частое мочеиспускание. Как правило, постоянные походы в туалет чаще всего бывают на последних месяцах беременности. Но из-за притока крови к матке, активируется работа почек и мочевого пузыря. Многие беременные отмечали, что еще до задержки бегали "по-маленькому" чуть ли не каждый час. Но будьте внимательны, частое мочеиспускание может быть симптомом сахарного диабета. Поэтому, если вы не планируете беременности и возник такой симптом, то сдайте анализ крови на уровень глюкозы.

Вкусовые предпочтения. Если вы раньше любили мясные блюда, а сейчас тошнит даже при мысли об этом, то, возможно, вы беременны. Это признаки раннего токсикоза. Как правило он начинается с 4-6 недели беременности, но бывает и раньше.

Набухание груди. Это самый неинформативный признак. Ведь набухание груди у многих женщин является предвестником скорых месячных. Но есть один нюанс. При возможной беременности особенно чувствительными становятся именно соски, они болезненно реагируют на любое прикосновение, даже лифчик вызывает дискомфорт.

Боль в пояснице. Этот симптом появляется из-за притока крови к матке. Если у вас никогда не было проблем со спиной, а тут стало ломить поясницу в любом положении, даже лежа, то есть вероятность беременности.

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