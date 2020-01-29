Предвестники инфаркта – как распознать приближающийся приступ

При сердечном приступе сердце может не болеть вообще

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Сердце каждую минуту пропускает через себя 4–5 литров крови, а за всю жизнь более 156 миллионов! Для того, чтобы так работать, ему совершенно необходима бесперебойная поставка питательных веществ и кислорода. Поэтому любая накладка в системе, ответственной за подачу крови к миокарду может привести к тому, что ее обескровленный участок начинает в прямом смысле задыхаться. А затем погибает, некротизируется. Вот это и есть картина инфаркта.

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Примерно 40% всех смертей в мире происходит из-за болезней сердечно-сосудистой системы.

Симптомы инфаркта

Едва ли не главной сложностью при развитии инфаркта является то обстоятельство, что непосредственно страдающий от обескровливания участок сердца не болит: нет в миокарде соответствующих нервных окончаний.

Таким образом заподозрить неладное можно только по симптомам-предвестникам. Ими могут быть бледность, тошнота, рвота и, действительно, боли. Причем самой разной локализации. Относительно часто — за грудиной, нередко — в желудке, периодически — в плече и ключице, иногда — в мочевом пузыре. А могут быть и вообще где угодно.

Поэтому основным методом диагностики инфаркта (и сердца в целом) является не опрос, и даже не осмотр, а инструментальное исследование — электрокардиография (ЭКГ).

Как лечат инфаркт

Место, где больному с инфарктом могут оказать реальную помощь — это отделение кардиологии. Причем первые 2–5 суток человека там наблюдают с особым тщанием. В это время принимаются экстренные меры по локализации опасной зоны, стимуляции заживления миокарда, восстановлению кровотока. Если удается сделать это в первые часы после развития инфаркта, то велика вероятность надежного восстановления и самого сердца, и питающих его сосудов.

Дальше наступает очередь реабилитации. Продолжая стимулировать процессы восстановления сердца, кардиологи помогают больному адаптироваться к нагрузкам и повышают их переносимость. Делается это очень просто — по принципу "метры и ступеньки": пройти столько-то метров по прямой, подняться на столько-то ступенек — с постепенным повышением нагрузки. При этом сердечный ритм, давление и прочие показатели должны соответствовать установленным нормам.

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На этапе восстановления разумная физическая активность больного — такой же важный лечебный фактор, как и лекарства. И, следовательно, лишать его возможности двигаться под предлогом "оберегания здоровья" так же неправильно, как заставлять бежать кросс.

Первая помощь при инфаркте

Поскольку инфаркты всегда случаются внезапно, медики разных стран не единожды обсуждали действия в этом случае. Тем более что при обширном инфаркте потеря сознания может наступить через 10 секунд.

Например, американские доктора предлагают такой способ самопомощи: глубоко вдыхать… и кашлять. Глубокие вдохи увеличивают объем кислорода, поступающий в кровь, а кашель "сдерживает" аритмию. По их мнению, эти нехитрые приемы могут позволить выиграть время, чтобы принять лекарство, позвонить в скорую и дождаться ее. Или, по крайней мере, позвать кого-нибудь на помощь.

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Если же кому-то стало плохо в вашем присутствии, то необходимо:

Как можно быстрее вызвать скорую. Дать человеку лекарство для поддержания сердечно-сосудистой системы. Например, нитроглицерин. Или, поскольку этот препарат отнюдь не всегда показан (и в частности, рекомендован далеко не всем женщинам), прибегнуть к помощи корвалола, валокордина, валидола, настоя валерьяны или пустырника. Их дают два-три раза с интервалом в 10–15 минут. Тем более, что эти средства помогут решить и вторую важную задачу. Успокоить больного. Потому как ему действительно необходим полный покой во всех смыслах этого слова! Это условие является настолько жизненно важным, что в некоторых случаях врачи допускают даже удержание от движения силой.

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