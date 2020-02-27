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Презерватив: шесть случаев, когда он может не защитить

Кто-нибудь, когда-нибудь читал инструкцию к этому средству защиты

Анна Педан
Сегодня, 19:14

Презерватив – самый распространенный на сегодняшний день контрацептив. Он не только защищает от нежелательной беременности (эффективность около 98%), но и от заболеваний, передающихся половым путем. Презерватив может не сработать, если разорвется, по статистики такое происходит 1 раз на 150 случаев. Подробнее об этом расскажет гинеколог Марина Степнова.

Есть шесть основных ситуаций, когда презерватив может порваться.

Неправильное хранение. Например, в слишком теплом месте или под прямыми лучами солнца. Эффективность презерватива падает в несколько раз, если использовать его по истечению срока годности.

Презерватив нужно выбирать по размеру
Презерватив нужно выбирать по размеру
Фото: freepik.com

Неаккуратное вскрытие упаковки. Запросто можно повредить презерватив, если открывать его зубами, острыми ногтями, ножницами или другими острыми предметами. Кстати, доказано, что чем чаще использовать презерватив, тем меньше вероятности, что он порвется. Вот что значит опыт!

Размер имеет значение. При большом мужском достоинстве стандартный презерватив может просто лопнуть. Чтобы такого не случилось нужно использовать презервативы больших размеров.

Недостаток смазки. Если женщина недостаточно расслаблена, вагинальная смазка не вырабатывается – презерватив может порваться. В таком случае нужна дополнительная смазка на водной основе.

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Длительность акта. Один презерватив нельзя использовать дольше 30 минут, иначе велика вероятность его разрыва. Уменьшается эффективность контрацептива, если его использовать повторно. Два половых акта – 2 презерватива и ни как иначе.

Неправильное надевание. Как ни странно, но этот фактор тоже может стать причиной разрыва. Мало кто читал инструкцию к применению презерватива, где написано, что сначала нужно сдавить специальное пространство для семяприемника указательным и большим пальцем и только затем раскатывать презерватив. Если не следовать этим указаниям, то в контрацептив может попасть воздух и спровоцировать прокол.

Напомним, ранее мы писали об оральных контрацептивах. В каких случаях они перестают работать.

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